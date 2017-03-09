АГЗС: оборудование

Автогазозаправочные станции сейчас широко используют оборудование, заказанное в Vengo, которое отличается своим качеством и надежностью. Наша компания занимается поставками подобного оборудования разных марок на отечественный, белорусский и казахский рынки. Мы являемся прямыми импортерами производителей, что позволяет нашему менеджменту предлагать подобные устройства по наиболее доступной для клиентуры стоимости. В нашем электронном каталоге посетители найдут широчайший выбор специализированного высокотехнологичного оборудования, предназначенного для автогазозаправочных станций. Среди них представлены разные модификации резервуваров, арматуры, технологических систем, уровнемеров, насосов и насосных агрегатов для СУГ. Кроме этого мы предлагаем клиентуре оборудование модульных АГЗС, арматуру для резервуаров, газовозы, системы наполнения баллонов, метеорологическое оборудование, газораздаточные колонки и многое другое.

Все оборудование для газовых азс , представленное Vengo на своем официальном веб-портале, выпускается ведущими мировыми брендовыми производителями. Среди них можно выделить такие известнейшие марки, как Pilzno, Rego, Batusan, Hydro Vacuum, ADAST, Fafnir, Corken, Технопроект и др. Разнообразные технологические системы, предназначенные для АГЗС и модульных станций изготавливаются для подземной или же наземной установки. Такие системы состоят из стальных горизонтальных резервуаров для СУГ, объем которых варьируется между десятью и двадцатью куб.м. В таких резервуарах хранится пропан-бутан. Они выполняются для подземной или же наземной установки.

Незаменимыми элементами оборудования подобного рода считаются системы измерения для СУГ. Они позволяют вести дистанционный и стационарный учет расхода или же прихода топлива. Кроме этого такие системы измерения позволяют получать детальные отчеты за определенные периоды, фиксировать утечку, проверять степень заполненности резервуара. Назначением насосов и насосных агрегатов является перекачка СУГ из резервуаров в газораздаточные колонки. Такие установки считаются высокопроизводительным оборудованием, которое позволяет обслуживать станции максимально оперативно. Оборудование для ГНС вы сможете найти тут.

Наиболее важными элементами описанных выше систем являются предохранительная и запорная арматура, а также трубная обвязка. Они отвечают за безопасность и надежность установки подобного оборудования. Что же касается заправочных колонок, они позволяют обеспечить выдачу и измерение СУГ в топливных баках авто. Каждая из таких колонок комплектуется газораздаточными пистолетами и рукавами РВД.

Наши высококвалифицированные специалисты подыщут нужные образцы подобного оборудования с учетом конкретных требований заказчика. Выкуп технологической системы может быть осуществлен с ТРК или же без нее. Каждый желающий открыть автогазозаправочный комплекс сможет воспользоваться нашими передовыми технологическими и инновационными решениями. Именно такой подход может гарантировать отменный сервис и высококачественную эксплуатацию АГЗС. На нашем официальном онлайн-портале представлено оборудование, прошедшее тщательный контроль, а также строгую проверку, подвергаясь суровым эксплуатационным условиям. Поэтому в надежности подобного оборудования заказчики могут не сомневаться.