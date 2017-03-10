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Аренда экскаваторов как выгодная и доступная услуга

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Бизнес — 10 Марта 2017, 17:16


аренда экскаватора в МосквеЭкскаваторы являются популярным видом спецтехники, которая используется для проведения работ по экскавации грунта. В основном, эта техника используется для рытья котлованов, ям, траншей и карьера. Естественно, цена такой машины огромная, а потому не каждый сможет позволить ее себе приобрести. Содержание строительной техники – тоже дело затратное и недешевое, поэтому для большинства предпринимателей услуга аренды считается наиболее приемлемым вариантом.

Какая спецтехника сегодня востребована?

На современном рынке можно найти экскаваторы различной модификации и навесным оборудованием. Они обладают своими особенностями и разделяются на несколько основных групп.

  1. Колесные – их выгодно арендовать с целью проведения работ в городских условиях. Они являются более мобильными, поэтому часто применяются возле центральных коммуникаций.
  2. Гусеничные – в основном используются для работ за городом, где техника должна иметь высокий уровень сцепления с грунтом, чтобы сохранить равновесие. Сегодня аренда гусеничного экскаватора очень популярна
  3. Буксируемые.

К этой группе относятся такие модели:

  • мини-экскаватор, незаменимый на миниатюрных площадках, где обычная техника не сможет развернуться. Эти многофункциональные экскаваторы зачастую арендуют те, кто строит малоэтажные здания, поскольку такая спецтехника легко справляется с рытьем траншеи. Она активно используется при оформлении ландшафтного дизайна;
  • погрузчик – универсальная спецтехника, выполняющая даже функции бульдозера. Она оснащена ковшом и передним отвалом, что позволяет выравнивать грунт и планировать территорию;
  • полноповоротная колесная модель – ее применение рационально при обустройстве рабочей площадки на строительном объекте. Ее можно арендовать на нужный временной период (хоть на пару часов). Полноповоротный экскаватор справляется с работой по обустройству траншей и выполнению выемки грунта. Такие модели используются при погрузке материалов и демонтаже старых зданий. Благодаря колесному шасси они самостоятельно передвигаются по городским улицам, характеризуются высокой скоростью и отличными показателями маневренности.

Особенности и преимущества аренды

Воспользоваться услугой – аренда экскаватора в Москве сегодня может каждый. При выборе модели обязательно рассматривается наличие ковша, габариты техники, присутствие набора дополнительных функций и т.п. Выбранные машины должны идеально справляться с поставленными задачами. Например, на начальном этапе строительства обычно применяют колесные модели, а если нужно рыть котлованы в выкачанном озере – экскаваторы на гусеничном ходу.

Главными преимуществами аренды спецтехники можно назвать:

  • огромный выбор машин, позволяющий взять во временное пользование экскаваторы гусеничные, с гидромолотом, погрузчики и т.д. Заказчик выбирает тот тип спецтехники, который подходит для осуществления конкретного перечня задач;
  • экономия финансов, т.к. не придется тратить много денег на содержание, ремонт, охрану техники;
  • предоставление профессиональных водителей вместе с арендуемой техникой – это снимает с арендатора ответственность за техническое состояние машины во время эксплуатации;
  • надежность – технику всегда подают в исправном состоянии, поскольку перед выходом на линию экскаватор проходит тестирование;
  • доставка машин на место производится в четко оговоренный срок.

Вся современная спецтехника оснащена системами контроля и навигации. Машинисты способны оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию в ходе работ, благодаря хорошему осмотру местности.



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