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Аренда экскаваторов как выгодная и доступная услуга
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 10 Марта 2017, 17:16
Какая спецтехника сегодня востребована?
На современном рынке можно найти экскаваторы различной модификации и навесным оборудованием. Они обладают своими особенностями и разделяются на несколько основных групп.
К этой группе относятся такие модели:
Особенности и преимущества аренды
Воспользоваться услугой – аренда экскаватора в Москве сегодня может каждый. При выборе модели обязательно рассматривается наличие ковша, габариты техники, присутствие набора дополнительных функций и т.п. Выбранные машины должны идеально справляться с поставленными задачами. Например, на начальном этапе строительства обычно применяют колесные модели, а если нужно рыть котлованы в выкачанном озере – экскаваторы на гусеничном ходу.
Главными преимуществами аренды спецтехники можно назвать:
Вся современная спецтехника оснащена системами контроля и навигации. Машинисты способны оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию в ходе работ, благодаря хорошему осмотру местности.
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