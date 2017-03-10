Как легко и быстро получить ЭЦП для ККМ

В 2016 году существенно изменилась нормативно-правовая база для регистрации контрольно-кассовых машин. При этом до 01.07.2017 г. магазины и другие предприятия из сферы торговли должны:

приобрести новые кассы либо произвести модернизацию старого кассового оборудования для обеспечения работы онлайн-режиме;

обеспечить подключение ККМ к сети Интернет;

получить электронно-цифровую подпись – цифровой инструмент, который содержит данные налогоплательщика и дает возможность идентифицировать отсутствие искажений информации после подписи документа;

зарегистрировать кассу на портале Федеральной налоговой службы;

оформить соглашение с Оператором фискальных данных – юридическим лицом, которое уполномочено осуществлять прием, хранение и передачу фискальной информации в ФНС;

перейти на обслуживание потребителей по новым требованиям с выдачей чеков в электронной форме или на физических (бумажных) носителях;

отчитываться через ОФД в ФНС.

Использование ККМ с 01.07.2018 г. будет носить обязательный характер для организаций, работающих на Едином налоге на вмененный доход, упрощенной или патентной системе налогообложения. Нововведения касаются, в том числе, работы Интернет-магазинов и индивидуальных предпринимателей. При этом обязательным условием является применение усиленной квалифицированной подписи, которая в сравнении с простой и усиленной неквалифицированной подписями имеет следующие особенности:

создается с использованием криптографических средств, утвержденных ФСБ;

удостоверяться сертификатом, полученным в аккредитованном удостоверяющем центре;

имеет силу собственноручной физической подписи;

может быть аннулирована только по решению суда.

ЭЦП для ККМ можно получить в АУЦ при личном присутствии и предоставлении следующих документов для физических лиц:

паспорта;

документа о государственном пенсионном страховании.

Для юридических лиц должны быть предоставлены:

учредительная документация;

подтверждение внесения записи о юрлице в ЕГРЮЛ

свидетельство, подтверждающее постановку на учет в ФНС.

Указанная процедура требует больших временных и моральных. Значительно ускорить процесс, сократив время получения ЭЦП до 45 минут, можно при обращении в специализированную компанию «ИнфоСавер». Также услуги аккредитованного центра включают предоставление специализированного ПО и консультации по его установке и использованию.