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Как легко и быстро получить ЭЦП для ККМ
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 10 Марта 2017, 17:19
В 2016 году существенно изменилась нормативно-правовая база для регистрации контрольно-кассовых машин. При этом до 01.07.2017 г. магазины и другие предприятия из сферы торговли должны:
Использование ККМ с 01.07.2018 г. будет носить обязательный характер для организаций, работающих на Едином налоге на вмененный доход, упрощенной или патентной системе налогообложения. Нововведения касаются, в том числе, работы Интернет-магазинов и индивидуальных предпринимателей. При этом обязательным условием является применение усиленной квалифицированной подписи, которая в сравнении с простой и усиленной неквалифицированной подписями имеет следующие особенности:
ЭЦП для ККМ можно получить в АУЦ при личном присутствии и предоставлении следующих документов для физических лиц:
Для юридических лиц должны быть предоставлены:
Указанная процедура требует больших временных и моральных. Значительно ускорить процесс, сократив время получения ЭЦП до 45 минут, можно при обращении в специализированную компанию «ИнфоСавер». Также услуги аккредитованного центра включают предоставление специализированного ПО и консультации по его установке и использованию.
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