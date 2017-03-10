10
марта 2017
пятница
 
Главная  /  Бизнес  /  Как легко и быстро получить ЭЦП для ККМ

Как легко и быстро получить ЭЦП для ККМ

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 10 Марта 2017, 17:19

В 2016 году существенно изменилась нормативно-правовая база для регистрации контрольно-кассовых машин. При этом до 01.07.2017 г. магазины и другие предприятия из сферы торговли должны:

  • приобрести новые кассы либо произвести модернизацию старого кассового оборудования для обеспечения работы онлайн-режиме;
  • обеспечить подключение ККМ к сети Интернет;
  • получить электронно-цифровую подпись – цифровой инструмент, который содержит данные налогоплательщика и дает возможность идентифицировать отсутствие искажений информации после подписи документа;
  • зарегистрировать кассу на портале Федеральной налоговой службы;
  • оформить соглашение с Оператором фискальных данных – юридическим лицом, которое уполномочено осуществлять прием, хранение и передачу фискальной информации в ФНС;
  • перейти на обслуживание потребителей по новым требованиям с выдачей чеков в электронной форме или на физических (бумажных) носителях;
  • отчитываться через ОФД в ФНС.

Использование ККМ с 01.07.2018 г. будет носить обязательный характер для организаций, работающих на Едином налоге на вмененный доход, упрощенной или патентной системе налогообложения. Нововведения касаются, в том числе, работы Интернет-магазинов и индивидуальных предпринимателей. При этом обязательным условием является применение усиленной квалифицированной подписи, которая в сравнении с простой и усиленной неквалифицированной подписями имеет следующие особенности:

  • создается с использованием криптографических средств, утвержденных ФСБ;
  • удостоверяться сертификатом, полученным в аккредитованном удостоверяющем центре;
  • имеет силу собственноручной физической подписи;
  • может быть аннулирована только по решению суда. 

ЭЦП для ККМ можно получить в АУЦ при личном присутствии и предоставлении следующих документов для физических лиц:

  • паспорта;
  • документа о государственном пенсионном страховании. 

Для юридических лиц должны быть предоставлены:

  • учредительная документация;
  • подтверждение внесения записи о юрлице в ЕГРЮЛ
  • свидетельство, подтверждающее постановку на учет в ФНС.

Указанная процедура требует больших временных и моральных. Значительно ускорить процесс, сократив время получения ЭЦП до 45 минут, можно при обращении в специализированную компанию «ИнфоСавер». Также услуги аккредитованного центра включают предоставление специализированного ПО и консультации по его установке и использованию.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода 0 +2
ночью +1 +3 утром +1 +3
Котировки
USD ЦБ РФ 58,8318 0.5688
EUR ЦБ РФ 61,9911 0.2848

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 