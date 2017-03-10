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Выбираем постельное белье
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Бизнес — 10 Марта 2017, 17:21
Залогом полноценного отдыха и восстановления сил после тяжёлого дня является сон. Его качество зависит от того, какое постельное белье выбрать. В среднем человек проводит около трети своей жизни во сне, поэтому хотелось бы сделать его максимально комфортным и продуктивным. Любой магазин постельных принадлежностей предлагает сотни вариантов. Среди такого разнообразия тяжело не потеряться и купить действительно подходящий товар. В этой статье описываются некоторые секреты и хитрости, которые помогут подобрать стоящий комплект.
На что ориентироваться
Интересует вопрос: как выбрать постельное белье? Тогда вы попали по нужному адресу. Основные критерии, которые следует учитывать, это:
С первым параметром всё достаточно просто, тут следует ориентироваться на габариты кровати, подушки и одеяла. Какие размеры постельного белья бывают:
В любой комплект обязательно входит простынь, пододеяльник, а вот количество наволочек может существенно отличаться.
Какое постельное белье лучше выбрать в плане расцветки? Тут следует ориентироваться на собственные предпочтения и интерьер спальни. Но по рекомендациям специалистов лучше выбирать спокойные пастельные тона. Они способствуют расслаблению и помогут быстрее настроиться на сон. Универсальным вариантом является белый комплект, но он довольно маркий и у многих ассоциируется с государственными учреждениями.
Состав имеет значение
Один из наиболее актуальных вопросов — это: из какого материала постельное белье лучше? Выбирая комплект, предпочтите натуральный состав, однако такие изделия более дорогостоящие. Самыми распространёнными материалами являются:
Какая ткань лучше для постельного белья, однозначно сказать тяжело, тут у каждого свои вкусы. Чтобы изделия сохранили свойства как можно дольше, придерживайтесь правил стирки и глажки. Они всегда указаны на упаковке и помогут сохранить эксплуатационные характеристики. Также качество сна зависит от того, как часто менять постельное белье. Делать это необходимо как минимум раз в неделю.
Вот и все тонкости, которые подскажут, какое постельное белье лучше покупать.
Источник: caravan-snov.com
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