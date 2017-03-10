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Выбираем постельное белье

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Бизнес — 10 Марта 2017, 17:21

Залогом полноценного отдыха и восстановления сил после тяжёлого дня является сон. Его качество зависит от того, какое постельное белье выбрать. В среднем человек проводит около трети своей жизни во сне, поэтому хотелось бы сделать его максимально комфортным и продуктивным. Любой магазин постельных принадлежностей предлагает сотни вариантов. Среди такого разнообразия тяжело не потеряться и купить действительно подходящий товар. В этой статье описываются некоторые секреты и хитрости, которые помогут подобрать стоящий комплект.

На что ориентироваться

Интересует вопрос: как выбрать постельное белье? Тогда вы попали по нужному адресу. Основные критерии, которые следует учитывать, это:

  • размер;
  • расцветка;
  • материал.

С первым параметром всё достаточно просто, тут следует ориентироваться на габариты кровати, подушки и одеяла. Какие размеры постельного белья бывают:

  • полуторный;
  • двуспальный;
  • евро;
  • семейный.

В любой комплект обязательно входит простынь, пододеяльник, а вот количество наволочек может существенно отличаться.

Какое постельное белье лучше выбрать в плане расцветки? Тут следует ориентироваться на собственные предпочтения и интерьер спальни. Но по рекомендациям специалистов лучше выбирать спокойные пастельные тона. Они способствуют расслаблению и помогут быстрее настроиться на сон. Универсальным вариантом является белый комплект, но он довольно маркий и у многих ассоциируется с государственными учреждениями.

Состав имеет значение

Один из наиболее актуальных вопросов — это: из какого материала постельное белье лучше? Выбирая комплект, предпочтите натуральный состав, однако такие изделия более дорогостоящие. Самыми распространёнными материалами являются:

  1. Сатин — представляет собой кручёную хлопковую нить двойного плетения. Очень приятный на ощупь, мягкий, долговечный, практически не мнётся.
  2. Бязь — самая простая и дешёвая хлопковая ткань, которая знакома ещё нашим прабабушкам.
  3. Перкаль — постельное белье из этого материала имеет настолько высокую плотность, что даже мельчайшие пёрышки не проскользнут сквозь его волокна.
  4. Ранфорс — состоит из хлопковой нити крестообразного плетения, обладает тонкой текстурой и гладкой поверхностью.
  5. Ситец — мягкая и воздушная натуральная ткань, не самая износоустойчивая, но презентабельная.
  6. Бамбук — характеризуется высокой гигроскопичностью и гипоаллергенностью.
  7. Шёлк — самый дорогой натуральный материал, который прослужит не один десяток лет, обеспечивая королевский сон.

Какая ткань лучше для постельного белья, однозначно сказать тяжело, тут у каждого свои вкусы. Чтобы изделия сохранили свойства как можно дольше, придерживайтесь правил стирки и глажки. Они всегда указаны на упаковке и помогут сохранить эксплуатационные характеристики. Также качество сна зависит от того, как часто менять постельное белье. Делать это необходимо как минимум раз в неделю.

Вот и все тонкости, которые подскажут, какое постельное белье лучше покупать.

Источник: caravan-snov.com



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