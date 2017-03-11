Выездная диагностика авто

Многие люди сегодня предпочитают покупать подержанные машины. Однако чтобы сделка прошла успешно и не принесла неожиданных последствий, важно перед ее проведением получить достоверную информации касательно состояния транспортного средства и возможных рисков. В этом случае без грамотного специалиста трудно обойтись, поэтому хорошим решением станет диагностика автомобиля с выездом.

Как осуществляется?

Каждый покупатель желает получить лучшее за свои деньги. И если в случае приобретения нового транспортного средства, достаточно просто изучить его характеристики, то при покупке подержанной машины ситуация меняется. Значимость технической проверки б/у автомобиля трудно переоценить. Ведь она не только дает возможность покупателю получить информацию касательно степени износа машины, но и узнать о вероятных поломках в будущем. А это в свою очередь может стать хорошим аргументом для снижения цены.

Обычно проверка бу авто осуществляется в несколько этапов. Вначале проводится анализ кузова машины на предмет наличия вмятин, потертостей, царапин. Особое внимание уделяется краске, поскольку различия в оттенках на некоторых участках могут свидетельствовать о былых повреждениях.

После изучается важнейший элемент автомобиля — двигатель. Это наиболее дорогостоящая составляющая транспортного средства, поэтому чрезвычайно важно убедиться в ее исправности и надлежащем функционировании. Во многих современных авто диагностику двигателя можно провести без съема детали. Следующим этапом является проверка трансмиссии и подвески. Последняя подвержена наибольшему износу и по ее состоянию опытный эксперт способен сделать выводы касательно авто в целом. Таким образом, выездная диагностика — хороший способ уменьшить риски при покупке подержанного транспортного средства.