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Беседки с барбекю
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 12 Марта 2017, 00:13
Все мы любим расслабиться на природе в компании друзей и близких. Дача – это именно то место, где можно себе это позволить. Грамотно организовать зону отдыха должен любой хозяин. Беседка с барбекю "КБ Очаги мира" станет отличным местом для отдыха.
Беседки с барбекю нужно гармонично вписать в обстановку, а также сделать практичными для использования. Построить беседку с мангалом можно из любого материала: из дерева, кирпича, металла. У всех есть свои плюсы и минусы.
Дерево. Беседки с барбекю из дерева – это многофункциональные дополнения к любому загородному дому.
Плюсы:
-не требуется особых затрат
-отличаются надежностью
-легко возводимы
-не требуют основательного фундамента.
Кирпич. Капитальная постройка будет стоить дороже, чем деревянная. Ввиду того, что строение массивное, и фундамент понадобится такой же.
Плюсы:
-устойчивость к огню
-надежность
-длительный срок использования
-защита от непогоды, в особенности для тех, кто предпочитает устраивать праздники на природе.
Металл. Строительство барбекю не требуется. Кованные беседки приобретаются в собранном виде. Цена будет зависеть от особенностей конструкции.
Плюсы:
-длительный срок использования
-устойчивость к огню
-особенная атмосфера в саду.
Выбор мангала. Мангалы могут быть переносными, а могут быть встроенными. Выбор придется сделать во время разработки чертежей. Мобильное изделие удобно тем, что можно переместить его в любое место. Встроенные изделия хороши тем, что универсальны и снабжены дополнительными опциями. Современные технологии предполагают использование специальных камней для приготовления пищи, которые подогреваются на газе и электричестве. Они гарантируют теплоотдачу в несколько раз больше. У вас не будет ни копоти, ни дыма. Но через пару лет камни нужно будет поменять.
Рекомендации по покупке беседки. Чтобы постройка была удобной и практичной, место ее расположения нужно выбрать заранее. Выбор следует делать из расчета удобства подвода коммуникаций. Беседка должна находится как можно дальше от хозпостроек, туалета. Беседка должна быть расположена на открытой местности. Будет правильно расположить строение недалеко от дома. Как правило, используется эта постройка для посиделок с близкими. Либо для созерцания природы.
Помните, что перед тем, как взять за строительство, нужно разработать план. Так вы сможете определить, сколько стройматериалов потребуется.
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