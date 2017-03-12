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Биопродукты сегодня

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 12 Марта 2017, 00:20

Био-продукция – это продукция, обработанная без использования химии. Здоровая почва – гарантия хорошего урожая. Для засеивания требуются соответствующие семена, которые ничем не обработаны. В ходе выращивания не используются искусственные удобрения ввиду того, что химия фактически не перерабатывается природой.
Биопродукты выращиваются лишь стандартными методами. Чтобы повысить урожайность, используются животные удобрения из натуральных хозяйств. Сорняки, как правило, вырываются вручную.
При обработке биопродуктов не должны быть использованы продукты химической промышленности – красители, консерванты, стабилизаторы. Не должны быть использованы химические способы обработки, к примеру, гидрогенезия. Это может навредить здоровью.
Биопродукты обязательно должны пройти сертификацию согласно европейским требованиям. Биопродукты предполагают естественные сроки сохранения. Злаки, которые выращены на питательной почве, молоко коров, которые пасутся на чистых пастбищах – это то, что содержит значительно больше витаминов в сравнении с продуктами, которые делаются по современным методикам. Биопродукты позитивно влияют на самочувствие. Когда человек переходит на биопродукты «Фармконтракт - Синтез», в его крови появляется больше защитных клеток, то есть организму будет проще бороться с вирусами. У беременных биопродукция улучшает качество молока.
Касательно биоовощей и фруктов. Экологически чистые продукты значительно вкуснее. Многие отмечают освещающий вкус таких продуктов. Все полезные элементы в продуктах содержатся в нужных пропорциях. Если продукт имеет маркировку био, то это говорит о том, что продукция была выращена правильно, в соответствии с технологиями и стандартами. К примеру, оборудование для синтеза позволяет получить искомый продукт.
Биопродукты и органические продукты – это одно и тоже понятие. Это то, что получено в соответствии с экологическим стандартами. Все эти продукты безопасны и не содержат ГМО. Поэтому считаются экологичными. Вся биопродукция проходит проверку на качество в специальных компаниях, лицензированных на выполнение такой работы. Проверяются прежде всего – качество почвы, использование минеральных удобрений, посевные материалы.
В разных странах свои подходы к регулировке натурального хозяйства, включающей контролирование обработки, упаковки и сохранения продуктов.

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