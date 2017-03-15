среда
|
BRANDSHOP представит новый салон кроссовок
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 15 Марта 2017, 20:13
Столичный магазин брендовой одежды BRANDSHOP рядом с основным магазином на Петровском бульваре, 21 откроет тематический отдел, посвященный исключительно кроссовкам.
Обратить внимание на данное событие стоит тем, кто интересуется кроссовками и кедами от ведущих производителей. Сникерхеды наверняка заинтересуются тем, что здесь:
·представлены только кроссовки и кеды;
·более 1000 моделей сникеров самых известных и востребованных брендов;
·просторный зал 120 кв. м;
·множество редких релизов.
Уже сейчас это пространство BRANDSHOP претендует на то, чтобы стать самой большой локацией, где можно приобрести сникеры знаменитых марок. Такого богатого ассортимента нет ни у одного магазина в России.
Официальное открытие пространства самого большого в России сникер-шопа состоится 18 марта 2017 года в 10:00.
Справка:
Контактная информация:
Дополнительная информация:
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +3 +5
ночью +1 +3 утром +1 +3
Котировки
Партнеры