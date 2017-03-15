BRANDSHOP представит новый салон кроссовок

Столичный магазин брендовой одежды BRANDSHOP рядом с основным магазином на Петровском бульваре, 21 откроет тематический отдел, посвященный исключительно кроссовкам.

Обратить внимание на данное событие стоит тем, кто интересуется кроссовками и кедами от ведущих производителей. Сникерхеды наверняка заинтересуются тем, что здесь:

·представлены только кроссовки и кеды;

·более 1000 моделей сникеров самых известных и востребованных брендов;

·просторный зал 120 кв. м;

·множество редких релизов.

Уже сейчас это пространство BRANDSHOP претендует на то, чтобы стать самой большой локацией, где можно приобрести сникеры знаменитых марок. Такого богатого ассортимента нет ни у одного магазина в России.

Официальное открытие пространства самого большого в России сникер-шопа состоится 18 марта 2017 года в 10:00.

Справка:

Brandshop — московский магазин мужской, женской и детской одежды. Здесь представлено порядка 200 ведущих мировых производителей одежды и обуви. Разнообразие ассортимента обеспечивают товары культовых брендов современности — Barbour, Fred Perry, Norse Projects, Edwin, — а также капсульные коллекции компаний, делающих ставку на эксклюзивность и премиальный статус своей продукции — Stone Island, Nanamica, Mackintosh, C.P. Company. Приобрести последние можно лишь в нескольких торговых точках по всему миру, включая BRANDSHOP. Особый повод для гордости — обширная подборка редких и культовых кроссовок Nike, adidas Originals, New Balance, Reebok, ASICS и др.

Контактная информация:

127051, Москва, Петровский бульвар, 21

Режим работы: с 10:00 до 22:00 ежедневно

8 (495) 544-57-70

nfo@brandshop.ru

Дополнительная информация:

История магазина — информация о магазине BRANDSHOP

Раздел Sneakerhead — ассортимент представленных в магазине кроссовок