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Реабилитация для детей
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 19 Марта 2017, 01:23
Во время взросления человек проходит 4 стадии адаптирования – биологическую, физиологическую, психологическую и социальную. Последняя связана с усвоением моральных ценностей, языка в школе, других учебных заведениях, в семье и окружении. До 18 лет обычно ребенок адаптируется в обществе, если нет, то это приводит к дезадаптации. Это может проявляться в нервных расстройствах, а также проблемами с восприятием. Детям в трудных жизненных ситуациях бывает непросто адаптироваться. Чтобы у них была возможность стать полноценными членами общества, они могут быть направлены в реабилитационные центры.
Детские коррекционные центры могут помочь деткам с особенностями развития, которым требуется больше внимания со стороны учителей, медиков. Им должна быть оказана не просто разовая, а регулярная помощь.
Адаптация ребенка затруднена ввиду врожденной или приобретенной болезни. У некоторых детей нет возможности нормально контактировать с социумом. Если начать своевременно оказывать ребенку поддержку, то он сможет адаптироваться к условиям социума, несмотря на инвалидность. Реабилитационные центры работают в этом направлении. К примеру церебральный паралич может привести к проблемам в психоречевом развитии. Кроме того, коррекционные центры помогают детям с начальными стадиями аутизма, синдромом Каннера, которые приводят к ограниченности интересов, отрешенности от мира. Социальная реабилитация требуется деткам с синдромом Дауна и другими психическими особбеностями.
Родители должны в этой ситуации своевременно помочь ребенку. Оперативное вмешательство позволяет быстро восстановить способности мозга. Главная цель коррекционных центров http://alyans-clinic.ru/ позволить воспитанникам жить своей личной жизнью. Служащие коррекционных центров помогают детям с психологической поддержкой, организуют спортивные занятия, помогают освоить профессию, адаптироваться к жизни в социуме. С детьми работают квалифицированные специалисты, которые создают у них положительное отношение к труду и достижению денежной автономности.
В коррекционных центрах специалисты работают и со взрослыми, семьями, в которых есть дети с особенностями развития. Семья – основной фактор, влияющий на адаптацию. Что касается коррекционных центров для несовершеннолетних оказывается социальная, психологическая и медицинская помощь.
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