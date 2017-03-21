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Преимущества использования пластинчатых теплообменников в ЖКХ

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Бизнес — 21 Марта 2017, 00:14


Пластинчатые теплообменники Ридан

Пластинчатые теплообменники применяются для теплопередачи между рабочими средами. Основными рабочими средами являются жидкость, газ и пар. Теплообменные устройства используются в качестве нагревателей и охладителей в системах теплоснабжения, горячего водоснабжения и других системах жилищно-коммунального комплекса.

Пластинчатые теплообменники Ридан отлично зарекомендовали себя на российском рынке. Они позволяют в полной мере удовлетворить потребности теплопередачи в ЖКХ, а именно: повысить качество теплоснабжения и подачи горячей воды, КПД тепловых пунктов и сократить эксплуатационные издержки.

Преимущества пластинчатых теплообменников:

Высокий КПД передачи тепла;

Длительный срок службы (до 20 лет);

Прочность и износостойкость;

Удобство промывки и замены изношенных или деформированных пластин;

Простота монтажа;

Компактность, по сравнению с кожухотрубными аппаратами.

Конструкцию пластинчатых теплообменников Ридан НН 14 составляют рамы, пластины и уплотнения. Подбор осуществляется на основе технических характеристик (например, температурный график, теплоносители, одноходовая или многоходовая, одноконтурная или многоконтурная конструкция и т.д.). Именно поэтому оборудование рассчитывается индивидуально под конкретные требования клиентов. Цену теплообменных устройств определяют: вид гофрированных пластин и уплотнений, компания-производитель, материал и вид рам.

Рамы подбираются в зависимости от максимального давления: «облегченный» до 10 бар и «усиленный» до 25 бар.

От пластин зависит эффективность теплопередачи в контурах теплообмена. Основной материал – нержавеющая сталь марки AISI 304, 316, легированная нержавеющая сталь SMO 254, титан, никель и особые сплавы.

Уплотнения герметизируют потоки теплообмена и предотвращают смешивание рабочих сред в процессе работы. Они также бывают нескольких типов, основные из которых: бутадиен-нитрильный каучук (NBR), этилен-пропилен-каучук(EPDM), фтор-каучук (FKM, Viton).

Использование пластинчатых теплообменников в сфере ЖКХ дает возможность повысить энергоэффективность инженерных систем и сократить расходы на сервис и эксплуатацию.

Компания «Комплексное снабжение» осуществляет профессиональный и грамотный подбор оборудования. Опытные специалисты профессионально подберут и рассчитают теплообменные устройства по соотношению цена-качество. К тому же, клиентам предоставляется несколько вариантов по оптимальным ценам.



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