Мебель для баров и ресторанов

Чтобы посетителям в определённом заведении было комфортно, стоит обновлять мебель примерно каждые четыре года, однако, бездумная покупка первой попавшейся мебели довольно сильно навредит репутации заведения, и чтобы ваши деньги не улетели на ветер, вам достаточно соблюдать следующие правила для каждого типа заведения.



1.Ресторан.



Если представить что заведения могут выбирать в себя гарнитур, то непременно рестораны и бары голосуют за мягкую мебель - причин тут множество. Для посетителей ресторана это выгодно тем, что им не приходится держать осанку во время еды, кроме того, для посещения таких заведений в сопровождении кого то удобная мебель просто необходима, потому как большую часть времени будут занимать не еда, а беседы, а значит и собеседникам должно быть комфортно. Не стоит ставит двойные кресла с одной стороны стола, это превратит ресторан в кафе, о котором, кстати, сейчас и пойдёт речь.



2.Кафе.



Как вы уже догадались, кафе имеет право на двойные места, но особенность мебели в таких заведениях заключается в том, что если это кресла, то они не должны падать ни при каких условиях, а если стулья, то они должны балансировать между устойчивостью и лёгкостью, так же не редко для кафе допускаются лавочки, но с небольшими условиями, лавочки должны иметь высокие спинки и угол между спинкой и сидением должен быть тупее девяноста градусов. Вообще гарнитура в кафе это открытый полёт фантазии, так как скапливается в таких местах обычно молодёжь, обожающая частые перемены.



3.Бары.



Вот тут есть десятки вариантов, вы можете сделать его исключительно со стульями у стойки, с высокими стульями, сидя на которых, посетитель чувствует что он в баре, можете добавить столы и мягкие кресла (по такой же системе как в ресторане, но с допущением двойных, и даже тройных кресел с одной стороны) , так же подойдет в бар расслабляющий диван, который только усилит атмосферу, созданную из комфорта и умеренного веселья, какой должен обладать каждый бар для взрослых людей.



Мебель и гарнитура играет в атмосфере заведения большую роль, конечно,если вы хотите, вы можете дать полёт своей фантазии и соорудить из вашего общественного заведения то, что вам по душе, но на ранних стадиях подобного обычно получается то, что получается, безвкусно, неподходяще, и дело ни в коем случае не в ваших дизайнерских способностях, просто почувствовать ту мебель, которую вам необходимо поставить, вы сможете только во время управления вашим заведением.

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость