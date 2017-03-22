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Перетяжка мебели: напрасные расходы или выгодное решение?

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Бизнес — 22 Марта 2017, 12:13


Время, когти домашних любимцев и детские проказы – все это плачевным способом сказывается на внешнем виде мягкой мебели. С обшарпанной, блеклой обивочной тканью даже самый дорогой гарнитур выглядит плохо. У его владельцев два пути: приобрести новый или воспользоваться услугой по перетяжке мебели.

Новый гарнитур – решение, для реализации которого понадобится очень приличная сумма. Качественный ремонт и перетяжка мебели обойдется значительно дешевле. Эта услуга становится все более актуальной. И во многом здесь заслуга мастеров – их навыки и функционал современного оборудования позволяют подарить мебели в полном смысле вторую жизнь. Если перетяжка произведена на должном профессиональном уровне, создается ощущение, что диван совсем недавно приобретен.

Перетяжкой мягких гарнитуров спешит воспользоваться все большее число людей. Первая причина – возросшие цены на мебельном рынке. Вторая – сила привычки. Человеку сложно проститься с диваном, который прослужил много лет. В его удобстве и надежности уже нет сомнений, он идеально вписывается в интерьер комнаты. Новая мебель – своеобразная лотерея. Производители раскидываются громкими рекламными фразами, но они не гарантируют, что дорогостоящий диван будет хорош в эксплуатации.

Востребованность услуги по перетяжке мебели стимулирует профильные компании совершенствовать оказываемый сервис. Раньше все работы производились исключительно в пределах мастерской. Сейчас доступна услуга перетяжка диванов на дому у клиента. Сервис оказывается без территориальных ограничений.

Современное мобильное оборудование позволяет мастеру выполнять весь спектр операций с мебелью на дому клиента. В таких условиях специалиста ничего не будет отвлекать от работы и заказ он выполнит быстро. Но самый важный бонус в пользу сервиса на дому – отсутствие необходимости транспортировки. Это не только увеличивает стоимость услуги и продолжительность ее выполнения, но и негативно сказывается на состоянии самой мебели. Поэтому, если есть такая возможность, то стоит предпочесть перетяжку именно в домашних условиях.

Принимать решение о перетяжке мебели нужно взвешено. Если объем повреждений коснулся и каркаса дивана, и его наполнителя, то цена услуги гарантированно повысится в несколько раз. Экономия в этом случае, в сравнении с приобретением новой мебели, уменьшится.



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