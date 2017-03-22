среда
|
Перетяжка мебели: напрасные расходы или выгодное решение?
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 22 Марта 2017, 12:13
Новый гарнитур – решение, для реализации которого понадобится очень приличная сумма. Качественный ремонт и перетяжка мебели обойдется значительно дешевле. Эта услуга становится все более актуальной. И во многом здесь заслуга мастеров – их навыки и функционал современного оборудования позволяют подарить мебели в полном смысле вторую жизнь. Если перетяжка произведена на должном профессиональном уровне, создается ощущение, что диван совсем недавно приобретен.
Перетяжкой мягких гарнитуров спешит воспользоваться все большее число людей. Первая причина – возросшие цены на мебельном рынке. Вторая – сила привычки. Человеку сложно проститься с диваном, который прослужил много лет. В его удобстве и надежности уже нет сомнений, он идеально вписывается в интерьер комнаты. Новая мебель – своеобразная лотерея. Производители раскидываются громкими рекламными фразами, но они не гарантируют, что дорогостоящий диван будет хорош в эксплуатации.
Востребованность услуги по перетяжке мебели стимулирует профильные компании совершенствовать оказываемый сервис. Раньше все работы производились исключительно в пределах мастерской. Сейчас доступна услуга перетяжка диванов на дому у клиента. Сервис оказывается без территориальных ограничений.
Современное мобильное оборудование позволяет мастеру выполнять весь спектр операций с мебелью на дому клиента. В таких условиях специалиста ничего не будет отвлекать от работы и заказ он выполнит быстро. Но самый важный бонус в пользу сервиса на дому – отсутствие необходимости транспортировки. Это не только увеличивает стоимость услуги и продолжительность ее выполнения, но и негативно сказывается на состоянии самой мебели. Поэтому, если есть такая возможность, то стоит предпочесть перетяжку именно в домашних условиях.
Принимать решение о перетяжке мебели нужно взвешено. Если объем повреждений коснулся и каркаса дивана, и его наполнителя, то цена услуги гарантированно повысится в несколько раз. Экономия в этом случае, в сравнении с приобретением новой мебели, уменьшится.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +6 +8
вечером +6 +8 ночью +4 +6
Котировки
Партнеры