Китайский чай – напиток Поднебесной

Китай – родина чая, который сегодня объединяет семьи и друзей, является символом примирения, позволяет согреться после тяжёлого дня и побаловать себя «жидким лакомством». В течение десятилетий он был на вес золота. Сегодня ассортимент смесей значительно вырос, как и спрос на качественную продукцию, а стоимость первоклассных товаров стала доступной для поклонников тёплых напитков. Хотите отправиться в Поднебесную и насладиться царственной атмосферой? Китайский чай перенесёт вас в удивительный древний мир, подарит новые ощущения после каждого глотка.

Сорта и свойства

Истинные ценители не могли не попробовать насладиться насыщенным и ярким вкусом смесей, которые положили начало искусству заваривания и проведению изысканных церемоний. Ежедневно наслаждаясь одним и тем же ароматным напитком, рано или поздно вы зададитесь вопросом о том, какие сорта китайских чаев можно ещё попробовать. Ассортимент крупнолистовых смесей очень велик. Сырьё различается по ферментации или цвету:

зелёный;

белый;

красный;

жёлтый;

чёрный.

Кроме перечисленных видов, ассортимент продукции представлен такими типами, как улун, пуэр или цветочная смесь. Каждый сорт обладает уникальным ароматом, полезными свойствами и особенностями, исходя из которых можно определить, какой китайский чай самый вкусный именно для вас.

Дорога к наслаждению

Раскрыть совершенство согревающего напитка позволит правильное хранение и заваривание. Глоток подарит новые ощущения и эмоции, сделав процесс чаепития по-настоящему изысканным. Каждый сорт имеет определённые рекомендации по завариванию. Выбрав вид напитка, ознакомьтесь с рецептами его приготовления.

Согласно основным правилам, сырьё следует заливать водой температурой 80–90 градусов (то есть не только закипевшей). Раскрыть вкус напитка позволит определённый алгоритм действий. На первом этапе нужно нагреть воду, затем обработать посуду кипятком, промыть листья, заваривать их в течение 5–20 секунд. Только потом можно разливать по пиалам или чашкам.

Если хотите надолго сберечь вкусовые свойства и запах, то необходимо знать, в какой посуде лучше хранить китайский чай. Следует оберегать смесь от посторонних ароматов, которые могут быть абсорбированы. Герметичная упаковка оградит сырьё от попадания влаги или пересыхания, продлив свежесть. Чайный лист любит прохладу, его необходимо оберегать от солнечных лучей. Светлые сорта рекомендуется помещать в холодильник.

Ознакомившись с особенностями заваривания и хранения ароматных смесей, можно приступать к получению удовольствия от напитка. Для этого достаточно приобрести качественную продукцию. Не знаете, какой китайский чай купить? Специалисты и ценители не смогут остановить выбор на одном виде, ведь каждый сорт ведёт к новой вершине удовольствия. Так зачем же отказывать себе в желании попробовать всё?

Источник: сайт rusteaco.ru