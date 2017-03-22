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Для чего выгоднее всего использовать морские контейнеры

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Бизнес — 22 Марта 2017, 12:20

Морской контейнер – прямоугольная каркасная конструкция из металла. Они имеют универсальные эксплуатационные параметры, это позволило использовать их в качестве основы для различных сооружений. Наибольшее распространение в Санкт-Петербурге получили 20 и 40-футовые контейнеры. Взять в аренду или купить сооружение можно в компании «Терминал».

Главный плюс подобных конструкций – устойчивость к различным нагрузкам, высокая степень прочности. Изначально они разрабатываются для интермодальных перевозок, и поэтому проходят многократные тестирования на соответствие международным стандартам качества и безопасности. В своем первозданном виде стены контейнеров непроницаемы для ветра и атмосферных осадков. Дополнительная отделка только улучшает эти параметры.

Металлический блок – конструкция универсальная. Его внутренне оснащение может быть самым разнообразным – жилым, коммерческим, складским, сантехническим и т.д. Наибольшее распространение надежные металлические блоки получили в строительной сфере. Они стали настоящим экономическим спасением для подрядных организаций. У компаний с их появлением отпала необходимость тратить деньги и время на сооружение бытовок на каждом новом объекте. Теперь достаточно купить контейнер в Москве, оборудовать его необходимым образом и перевозить с объекта на объект. Для транспортировки таких габаритных сооружений используют спецтехнику, также возможен более экономичный вариант – оснащение блока колесами для его последующей буксировки.

Ключевую роль в широком распространении морских контейнеров сыграла их низкая стоимость. Особенно это ощутимо, когда приобретается б/у блок, прочностные параметры и износоустойчивость которого мало отличаются от заводских. Разница в стоимости с материалами для классического строительства может достигать десятков раз. Важно, что такая конструкция может быть использована не только на строительной площадке. Ее функциональные возможности простираются намного дальше обычных бытовок и просторных душевых.

При грамотно разработанном проекте с учетом отечественных климатических условий морской контейнер (или их комбинация) легко транспортировать в жилой дом, дачу, кафе, мастерскую, магазин, столовую и т.д. Минимальный срок эксплуатации любого из этих сооружений составит не менее 20-25 лет. При должном уходе он может прослужить значительно дольше, нуждаясь в периодическом косметическом ремонте.



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