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Займ под залог недвижимости
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 22 Марта 2017, 16:22
Чем же привлекает людей это способ кредитования? В банках предоставление нецелевых кредитов под залог недвижимости пользуется сегодня особым спросом. А все потому, что нет необходимости подтверждать использование взятой суммы. Обычно, предоставляя такой займ банки не требуют подтверждающих бумаг по полученному займу. Этот тип кредитования может предоставить сейчас большая часть банков. Почему банкам удобно использовать этот вид кредитования? Потому, что нецелевой кредит под залог квартиры имеет надежные гарантии, который покрывают все траты. К недвижимости под залог выставляются следующие условия: -жилье должно быть жилым с выходом, используемым по назначению. -в жилье не может быть осуществлено никаких перепланировок на время действия договора с банком. -квартира не может находится в аварийном объекте либо объекте, в котором намечается капремонт. -в объекте недвижимости не могут проживать недееспособные лица или лица не достигшие совершеннолетия, которым, при предъявлении прав на жилье, понадобится разрешительный документ от социальных учреждений. -в объекте не должно числится лиц, которые сняты с учета ввиду отбытия в вооруженные силы. Граждане, которые по возращению могут претендовать на залоговую недвижимость. -по объекту не должно числится никаких исковых документов. -объект недвижимости не может быть единственным местом проживания клиента. Если вы хотите получите средства под залог недвижимости, а другого места проживания у вас нет, то знайте, что это очень опасно. На практике вы можете потерять дом и остаться без места для проживания. Результаты передачи единственного жилья под залог могут быть трагичными. Если вы все же приняли решение получит нецелевой займ под залог недвижимости, то должны иметь представление об определенных нюансах. Обычно этот тип кредитования используется для покупки жилья, решения денежных вопросов, не касающихся бизнеса: -приобретение еще одной квартиры, иногда за границей -покупка жилья в новострое -приобретение земли под строительство дома -проведение евроремонта в квартире -получение образования -покупка авто. Когда заемщик регистрирует нецелевой займ, то от него не требуют подтверждения использованной суммы, но изредка, обсуждаются определенные ограничения. К примеру, некоторые банки оговариваю с клиентом заранее, что оформленный кредит не будет использоваться в предпринимательских целях.
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