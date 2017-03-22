22
марта 2017
среда
 
Главная  /  Бизнес  /  Займ под залог недвижимости

Займ под залог недвижимости

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 22 Марта 2017, 16:22

Чем же привлекает людей это способ кредитования? В банках предоставление нецелевых кредитов под залог недвижимости пользуется сегодня особым спросом. А все потому, что нет необходимости подтверждать использование взятой суммы. Обычно, предоставляя такой займ банки не требуют подтверждающих бумаг по полученному займу. Этот тип кредитования может предоставить сейчас большая часть банков. Почему банкам удобно использовать этот вид кредитования? Потому, что нецелевой кредит под залог квартиры имеет надежные гарантии, который покрывают все траты. К недвижимости под залог выставляются следующие условия: -жилье должно быть жилым с выходом, используемым по назначению. -в жилье не может быть осуществлено никаких перепланировок на время действия договора с банком. -квартира не может находится в аварийном объекте либо объекте, в котором намечается капремонт. -в объекте недвижимости не могут проживать недееспособные лица или лица не достигшие совершеннолетия, которым, при предъявлении прав на жилье, понадобится разрешительный документ от социальных учреждений. -в объекте не должно числится лиц, которые сняты с учета ввиду отбытия в вооруженные силы. Граждане, которые по возращению могут претендовать на залоговую недвижимость. -по объекту не должно числится никаких исковых документов. -объект недвижимости не может быть единственным местом проживания клиента. Если вы хотите получите средства под залог недвижимости, а другого места проживания у вас нет, то знайте, что это очень опасно. На практике вы можете потерять дом и остаться без места для проживания. Результаты передачи единственного жилья под залог могут быть трагичными. Если вы все же приняли решение получит нецелевой займ под залог недвижимости, то должны иметь представление об определенных нюансах. Обычно этот тип кредитования используется для покупки жилья, решения денежных вопросов, не касающихся бизнеса: -приобретение еще одной квартиры, иногда за границей -покупка жилья в новострое -приобретение земли под строительство дома -проведение евроремонта в квартире -получение образования -покупка авто. Когда заемщик регистрирует нецелевой займ, то от него не требуют подтверждения использованной суммы, но изредка, обсуждаются определенные ограничения. К примеру, некоторые банки оговариваю с клиентом заранее, что оформленный кредит не будет использоваться в предпринимательских целях.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода +6 +8
вечером +6 +8 ночью +4 +6
Котировки
USD ЦБ РФ 57,2323 -0.0524
EUR ЦБ РФ 61,7308 0.0352

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 