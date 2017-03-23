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Покупка магнитно-маркерной доски
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Бизнес — 23 Марта 2017, 13:01
Вы, наверное, считаете, что эти доски используются лишь в офисах для того, чтобы набросать план на следующий квартал. Но это не так. Стеклянные магнитно-маркерные доски сегодня изготавливаются в большом количестве для разных нужд, в том числе и для использования дома.
Разновидности маркерных досок.
Мольберт. Это идеальный вариант для рисования. Кроме того, можно использовать буквы и цифры на магнитной поверхности.
Вращающаяся. Изделие на колесиках. Удобство состоит в том, что данные могут быть нанесены заранее, просто в нужный момент доску можно перевезти туда, куда вам нужно.
Флипчарт. Может быть представлена моделями на колесиках, присутствует фиксатор для бумаги, переворачивающийся по принципу блокнота. Обычно используется в офисе. Настенная. Часто используют в офисе и образовательных учреждениях. Самая практичная модель. Основное преимущество – экономия пространства. Может быть как одноэлементной, так и пятиэлементной.
Покрытие магнитно-маркерной доски.
Покупая доску, акцентируйте внимание на ее покрытие. Оно определяет срок службы изделия.
Чаще всего для досок используют:
Меламин. Если вы подыскиваете недорогой вариант, то вам стоит обратить внимание на меламиновое покрытие. Однако единственным минусом покрытия является быстрая изнашиваемость. Доска сможет прослужить вам не более трех лет.
Лак. Можно рассмотреть варианты досок с лаковым покрытием. Это не совсем лак – обычная краска. И она быстро теряет свой исходный вид. Покрытие восприимчиво к колебаниям температур, может начать шелушиться. Кроме того, краска создает блики. Доска с таким покрытием прослужит вам не более пяти лет.
Эмаль. Отличаются высокой прочностью. Прочность обусловлена отсутствием пор, то есть чернила не будут проникать внутрь изделия. Тряпка быстро стирает написанное. Если вы намерены просматривать изображения с проектора, то покупайте изделие с антибликовым покрытием. Именно эмаль и не создает бликов. Прослужить может до 25 лет. Стоимость высокая, но вполне оправданная.
Стекло. Закаленному стеклу не страшны механические повреждения. Обычно производители дают на такие доски пожизненную гарантию. Выпускаются в разных расцветках. Могут размещаться в любом помещении. На такой доске можно оставлять сообщения для своих близких.
Металлокерамика. Самый оптимальный и самый затратный вариант. Отличаются долговечностью и высокой прочностью.
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