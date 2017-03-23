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Светодиодные экраны сегодня

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Бизнес — 23 Марта 2017, 16:01

Диодные носители– идеальны для демонстрации рекламной информации.
Покупая такой носитель, акцентируйте внимание на определенные детали:
Эксплуатация: внутри или снаружи помещения.
Вы должны точно знать, точное расположение монитора – снаружи или в самом помещении. Крайне важный параметр, определяющий выбор деталей, необходимых для производства изделия (температура, влажность), и показателей яркости. Если монитор будет использован снаружи, то он должен быть очень ярким, иначе солнце засветит всю информацию на дисплее. Средние значения этого параметра равно 3000-3500 cd/кв.м. Используя светодиодные экраны с этими показателями, вам гарантировано стоит ждать картинку неплохого качества при ярком свете. Но действительно высокое качество вам гарантируют показатели в 4500-5000 cd/кв.м.
Расстояние до дисплея. С этим параметром нужно определится заранее, потому, что он позволит вычислить габариты дисплея и разрешение. Вы собираетесь разместить конструкцию в одном месте. Каждый человек на улице будет воспринимать картинку на дисплее по-своему. То есть стоит заранее вычислить подходящее расстояние, где информация будет лучше видна.
Габариты изделия. Что же касается габаритов монитора. Вы должны представить ваш экран и с какого расстояние вам удобнее всего будет воспринимать с него информацию. Если проведете расчеты, то средняя величина будет составлять 10 метров. Так вы сможете определить и нужную вам диагональ экрана.
Разрешение. Это важный параметр, который влияет на цену изделия. Иногда монитор с параметрами 4х3 метров стоит столько же, сколько и монитор 2х1,5 метров при равном разрешении. Поэтому при покупке этого рекламного носителя стоит представить, какого качества картинку вы хотите получить в конечном счете, и что для вас является первоочередным – габариты изделия или качество воспроизводимых им картинок.
Помимо того, не нужно забывать про такой фактор, как разрешение. При идентичном показателе этого параметра с похожим расположением пикселей, контрастность у монитора с меньшими габаритами будет лучше ввиду того, что сила света единицы площади у маленького экрана больше. Заранее определитесь с информацией, которая будет попадать на монитор и соотнесите ее с денежными возможностями на проект.

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