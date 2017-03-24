24марта 2017
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Покупка термоса
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 24 Марта 2017, 16:09
Термос можно покупать только тогда, когда решили, как его примените. Вы должны задаться вопросом, что будете хранить в термосе: горячие или холодные жидкости.
Это определит форму будущего термоса. Если вы собираетесь использовать емкость для напитков, то горлышко у них должно быть узким, если для еды, то используйте специальные суповые модели.
Вы должны понять, где будете использовать изделие – в домашних условиях или для турпоходов. Для тех, кто занимается рыбалкой выпускаются определенные модели. Такие емкости хорошо сохраняют тепло, форма делает их более транспортабельными. Иногда они снабжаются дополнительной чашкой.
Если будете пользоваться термосом дома, то купите подходящую модель с помпой. Она практична, в особенности при разливании горячей воды. Покупая термос для жидкостей, определитесь, какой напиток будет в нем хранится.
Термосы из стекла https://www.technodom.kz/ust-kamenogorsk – это идеальный вариант для травяных настоев или чая. Задача термоса – сохранить тепло. Это качество абсолютно не связано с материалом. Емкости из стекла или стали обеспечивают одинаковый эффект. Сохранность тепла больше зависит от формы, объема. Известно, что чем емкость больше, тем она лучше сохраняет тепло. Качество пробки влияет на теплоизоляционные качества термоса. Именно она пропускает до 30-40 процентов энергии.
Простота конструкции пробки определяет ее теплосохраняющие качества. Пробки с кнопками теряют больше всего тепла, несмотря на удобство их использования. Пробка из пробкового дерева, которая использовалась на термосах много лет назад, наиболее герметичная. Даже малейшее повреждение конструкции может стать причиной потери вакуума и сделают термос бесполезным. Ранее отмечалось, что сохранность тепла не определяется материалом. У нержавейки и стекла есть определенные минусы и плюсы.
Стеклянные термосы не переносят последствий падений. Более надежными являются емкости из нержавейки. Однако и на них от сильных повреждений могут возникнуть трещины. Есть у этой модели и минусы. Они не отличаются гигиеничностью, поглощают ароматы. После того, как вы один раз сделаете кофе, привкус его еще надолго сохранится. Еще один их минус – стоимость. Эта модель фактически не подлежит восстановлению. Большая часть выставленных сегодня на продажу термосов изготовлена в Китае.
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