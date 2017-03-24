24
марта 2017
пятница
 
Главная  /  Бизнес  /  Парковка возле аэропорта

Парковка возле аэропорта

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 24 Марта 2017, 16:15

Из года в год на дорогах возрастает количество автомобилистов. А это влияет на необходимость в машино-местах на стоянках, где авто будет под контролем и не помешает другим авто.
Особые трудности у владельцев авто возникают с поиском места для парковки в районе аэропорта. Большое скопление транспорта не дает возможности оставить авто возле тротуара. Допустима только короткая стоянка на период посадки. Или придется искать другое место.
Многие относятся к стоянкам в районе аэропорта предвзято. Принято считать их небезопасными и дорогими. Однако это не так, ввиду отсутствия информированности. Очень многие люди сегодня успели воспользоваться услугами стоянка возле домодедово:
-место можно зарезервировать заранее, чтобы не переживать о его наличии
-безопасность на парковке обеспечивается постоянной охраной и специальными устройствами наблюдения
-если автомобилист задерживается в пути, то срок пребывания авто на парковке продлевается
-есть возможность получить определенные услуги – подкачать покрышки, зарядить батарею, сложить вещи.
-близость воздушной гавани исключает необходимость обращения к перевозчикам.
-автомобилисты платят только за то время, что провели на парковке. Многим клиентам парковки предоставляются скидки в зависимости от того, сколько времени они пребывают на парковке.
Оплачивать услуги стоянки можно любыми доступными способами: кредиткой, электронными деньгами, наличкой.
Сейчас многие стараются доехать до аэропорта на своем транспорте. А все потому, что не хотят тратить время на ожидание такси или размещение вещей в чужом авто. Выбирая свое авто для поездки, люди чувствуют себя более удобно и комфортно. Владельцы авто осознают, что могут оставить свой транспорт недалеко от аэропорта, чтобы быстро пересесть в него по прибытию обратно, не дожидаясь такси.
Забронировать место для своего авто можно разными путями:
-можно сделать это в режиме реального времени, просто заполнив заявку.
-можно набрать телефон и пообщаться с сотрудником парковки
-можно связаться с оператором и оставить заявку
-можно заказать обратный звонок Все, что вам нужно будет сделать – это подъехать в нужное время к парковке и подписать контракт, внести оплату и вам подскажут ваше место. Это не отнимет много времени. После вам можно складировать багаж и отправлять на самолет.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода +7 +9
вечером 0 +2 ночью -2 -4
Котировки
USD ЦБ РФ 57,5228 -0.1132
EUR ЦБ РФ 62,0959 -0.1740

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 