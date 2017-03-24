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Парковка возле аэропорта
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 24 Марта 2017, 16:15
Из года в год на дорогах возрастает количество автомобилистов. А это влияет на необходимость в машино-местах на стоянках, где авто будет под контролем и не помешает другим авто.
Особые трудности у владельцев авто возникают с поиском места для парковки в районе аэропорта. Большое скопление транспорта не дает возможности оставить авто возле тротуара. Допустима только короткая стоянка на период посадки. Или придется искать другое место.
Многие относятся к стоянкам в районе аэропорта предвзято. Принято считать их небезопасными и дорогими. Однако это не так, ввиду отсутствия информированности. Очень многие люди сегодня успели воспользоваться услугами стоянка возле домодедово:
-место можно зарезервировать заранее, чтобы не переживать о его наличии
-безопасность на парковке обеспечивается постоянной охраной и специальными устройствами наблюдения
-если автомобилист задерживается в пути, то срок пребывания авто на парковке продлевается
-есть возможность получить определенные услуги – подкачать покрышки, зарядить батарею, сложить вещи.
-близость воздушной гавани исключает необходимость обращения к перевозчикам.
-автомобилисты платят только за то время, что провели на парковке. Многим клиентам парковки предоставляются скидки в зависимости от того, сколько времени они пребывают на парковке.
Оплачивать услуги стоянки можно любыми доступными способами: кредиткой, электронными деньгами, наличкой.
Сейчас многие стараются доехать до аэропорта на своем транспорте. А все потому, что не хотят тратить время на ожидание такси или размещение вещей в чужом авто. Выбирая свое авто для поездки, люди чувствуют себя более удобно и комфортно. Владельцы авто осознают, что могут оставить свой транспорт недалеко от аэропорта, чтобы быстро пересесть в него по прибытию обратно, не дожидаясь такси.
Забронировать место для своего авто можно разными путями:
-можно сделать это в режиме реального времени, просто заполнив заявку.
-можно набрать телефон и пообщаться с сотрудником парковки
-можно связаться с оператором и оставить заявку
-можно заказать обратный звонок Все, что вам нужно будет сделать – это подъехать в нужное время к парковке и подписать контракт, внести оплату и вам подскажут ваше место. Это не отнимет много времени. После вам можно складировать багаж и отправлять на самолет.
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