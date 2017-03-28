вторник
|
Командировка и хранение кадровых документов: что следует знать?
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 28 Марта 2017, 15:12
Есть в трудовом законодательстве такое понятие, как командировка, которое многие могут трактовать неправильно. Из-за этого возникают недопонимания с сотрудниками или руководителями. Давайте поговорим о том, как избежать проблем и что важно знать.
Командировка – это отъезд сотрудника в другой населенный пункт, инициируемый руководителем для выполнения заданий вне основного рабочего места. Простыми словами, это когда руководство требует от вас выполнить рабочее поручение, естественно в рамках ваших профессиональных обязанностей, однако находясь за пределами предприятия. Обращаться с такой просьбой и требованием руководитель может только к сотруднику, с которым заключен трудовой договор.
Командировку оформляют приказом, подтверждающим отъезд по служебным делам. В данном приказе должны быть уточнены сроки отсутствия на рабочем месте, цель поездки и поставленные задачи.
Стоит отметить, что не любой отъезд сотрудника считается командировкой. Таким образом нельзя оформлять случаи, когда работник отсутствует на рабочем и его непосредственные должностные обязанности связаны с постоянными разъездами, ведением трудовой деятельности в иных регионах и т.д.
В командировку может быть отправлен специалист, работающий по трудовому договору. По закону категорически запрещается использовать для подобных целей:
Учитывая то, что командировку оформляют приказом и по прибытию нужно предоставить отчет (если это предусмотрено на предприятии), такие документы подлежат обязательному хранению в течение нескольких лет.
Хранение кадровых документов – это сбережение бумаг, появляющихся в процессе делопроизводства.
Важность документа определяет срок его хранения:
Обеспечивается такое хранение работодателем и может быть как текущим, так и архивным. Причем после истечения оперативного (текущего) срока сбережения бумаги могут быть переданы в государственный или муниципальный архив.
Отметим, что основная часть документации хранится в подлинниках. Любой документ, относящийся к тому или иному сотруднику и подлежащий хранению на протяжении всего трудового срока работника, подшивают в личное дело, которое потом по истечении оперативного срока будет передано в архив.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +1 +3
вечером -1 -3 ночью -3 -5
Котировки
Партнеры