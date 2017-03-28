28
марта 2017
вторник
 
Главная  /  Бизнес  /  Что представляют собой журналы по охране труда

Что представляют собой журналы по охране труда

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 28 Марта 2017, 15:14

Каждое современное предприятие в обязательном порядке ведет учет производимых процессов. Это необходимо для того, чтобы при возникновении неоднозначной ситуации можно было определить, кем выполнялась та или иная работа и в какое время. Обычно для данной цели используются такие книги, как журналы регистрации. В них вносится вся необходимая информация. При необходимости она предоставляется руководству или специальной комиссии.

Каждый журнал разработан индивидуально Министерством Труда. Он имеет четкую форму заполнения. Следовательно, работодателю не нужно разрабатывать собственную форму. Журналы по охране труда являются общепринятыми. Они не предусматривают никаких отступлений от стандартов.

Стоит выделить самые основные разновидности книг, которые должны в обязательном порядке иметься в наличии на предприятии:

  • по вводному инструктажу;
  • по выдаче спецодежды;
  • учета профосмотров;
  • по проведению вакцинаций;
  • по учету несчастных случаев;
  • по выдаче допусков к сверхопасным работам.

Эти и многие другие разновидности книг учета обязательно должны сохраняться в архиве организации после окончания срока своего действия.

Возможность происхождения различных возгораний на предприятиях очень велика, даже если деятельность организации не связана с быстро воспламеняемыми товарами или продуктами. Следовательно, стоит предусматривать все меры, направленные на устранение возможных пожаров для того, чтобы защитить как сотрудников, так и весь производственный процесс.

Мероприятия, направленные на исключение возгораний, – это, прежде всего, система, которая позволяет защитить ваше имущество от порчи огнем. Пожарная безопасность на предприятии должна разрабатываться специально обученными людьми, которые знают, как исключить ту или иную рисковую ситуацию.

Одним из самых важных элементов этой сложной системы является правильный и своевременный инструктаж сотрудников. Он направлен на разъяснение цепочки действий, которые необходимо произвести при возгорании объекта. В процессе инструктажа каждый сотрудник знакомится с общими вопросами, после чего проводится небольшое тестирование. Также во время обучения необходимо рассмотреть такой вопрос, как оказание первой медицинской помощи для того, чтобы предоставить ее до приезда скорой помощи. На все эти моменты крайне важно обратить пристальное внимание.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода +1 +3
вечером -1 -3 ночью -3 -5
Котировки
USD ЦБ РФ 57,0233 -0.4014
EUR ЦБ РФ 61,9615 0.0979

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 