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Компенсация за мошенничество третьих лиц – в пользу крупнейшего российского банка
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Бизнес — 28 Марта 2017, 15:16
Более 4,5 млн рублей компания «Ингосстрах» выплатила крупному российскому банку в связи с наступлением страхового случая. Ранее банк заключил со страховой компанией годовой договор о страховании имущества от различных рисков: уничтожения, пропажи или повреждения имущества и других. В феврале прошлого года злоумышленники похитили из здания крупного торгового центра, расположенного в Московской области, банкомат с наличными.
Страхование имущества от СК «Ингосстрах»
Работа любого предприятия или учреждения связана с большим количеством рисков. Представлять опасность и даже доставить финансовые неприятности могут стихийные бедствия, аварии и пожары, действия злоумышленников и пр. Повреждение дорогостоящего оборудования, разрушение зданий способны остановить работу предприятия на долгое время. В дополнение к нанесенному ущербу и вынужденному простою, компании приходится тратить солидные суммы на восстановление.
Цель страхования имущества юридических лиц – защита имущественных интересов и получение средств на восстановление вследствие ЧП. Для предприятий и организаций страховыми случаями являются:
Условия страхования имущества юридических лиц устанавливаются в индивидуальном порядке. А страховое покрытие можно расширить за счет комбинирования нескольких продуктов.
Владелец или уполномоченный представитель может застраховать само здание или отдельные помещения, коммуникации, склады и их содержимое, технику и оборудование, а также любое имущество, принадлежащее предприятию.
Плодотворная работа с финансовыми учреждениями
Страховая компания «Ингосстрах» сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными банками.
Являясь гарантом финансовой безопасности для своих клиентов, банки часто сами становятся заложниками обстоятельств. Помимо стандартных рисков, с которыми может столкнуться любое учреждение, работа банка связана с финансовыми рисками, возникающими в результате противоправных действий при:
При наступлении страхового случая банк может рассчитывать на денежную компенсацию. Итоговый размер суммы определяется конкретно в каждом отдельном случае. Подробнее о продуктах для финансовых институтов – на официальном сайте СК «Ингосстрах».
«Ингосстрах» – страховой партнер с многолетним опытом
Финансовые учреждения неспроста стремятся заключить договор о страховании именно с «Ингосстрахом». Это компания с богатой историей, насчитывающей уже 70 лет, среди ее партнеров – ведущие мировые предприятия. Высокая надежность СК «Ингосстрах» подтверждена авторитетными рейтинговыми агентствами.
Независимо от того, является ли клиентом частное лицо или крупное учреждение, специалисты «Ингосстраха» внимательно относятся к каждому из них, помогают подобрать максимально выгодные условия страхования.
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