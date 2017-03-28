Компенсация за мошенничество третьих лиц – в пользу крупнейшего российского банка

Более 4,5 млн рублей компания «Ингосстрах» выплатила крупному российскому банку в связи с наступлением страхового случая. Ранее банк заключил со страховой компанией годовой договор о страховании имущества от различных рисков: уничтожения, пропажи или повреждения имущества и других. В феврале прошлого года злоумышленники похитили из здания крупного торгового центра, расположенного в Московской области, банкомат с наличными.

Страхование имущества от СК «Ингосстрах»

Работа любого предприятия или учреждения связана с большим количеством рисков. Представлять опасность и даже доставить финансовые неприятности могут стихийные бедствия, аварии и пожары, действия злоумышленников и пр. Повреждение дорогостоящего оборудования, разрушение зданий способны остановить работу предприятия на долгое время. В дополнение к нанесенному ущербу и вынужденному простою, компании приходится тратить солидные суммы на восстановление.

Цель страхования имущества юридических лиц – защита имущественных интересов и получение средств на восстановление вследствие ЧП. Для предприятий и организаций страховыми случаями являются:

затопление помещений или оборудования в результате прорыва инженерных сетей, работы систем пожаротушения;

повреждения движимого и недвижимого имущества в результате наезда автомобильного транспорта;

кражи, взлом, хулиганство и другие виды порчи имущества с участием злоумышленников;

природные катаклизмы.

Условия страхования имущества юридических лиц устанавливаются в индивидуальном порядке. А страховое покрытие можно расширить за счет комбинирования нескольких продуктов.

Владелец или уполномоченный представитель может застраховать само здание или отдельные помещения, коммуникации, склады и их содержимое, технику и оборудование, а также любое имущество, принадлежащее предприятию.





Плодотворная работа с финансовыми учреждениями

Страховая компания «Ингосстрах» сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными банками.

Являясь гарантом финансовой безопасности для своих клиентов, банки часто сами становятся заложниками обстоятельств. Помимо стандартных рисков, с которыми может столкнуться любое учреждение, работа банка связана с финансовыми рисками, возникающими в результате противоправных действий при:

краже банкоматов и терминалов с наличными;

грабеже во время инкассации или перевозке крупных сумм;

хакерских атаках на электронную систему учета;

мошенничестве самих сотрудников – по статистике почти 80 % случаев ограблений и мошенничества совершаются именно работниками банка.

При наступлении страхового случая банк может рассчитывать на денежную компенсацию. Итоговый размер суммы определяется конкретно в каждом отдельном случае. Подробнее о продуктах для финансовых институтов – на официальном сайте СК «Ингосстрах».

«Ингосстрах» – страховой партнер с многолетним опытом

Финансовые учреждения неспроста стремятся заключить договор о страховании именно с «Ингосстрахом». Это компания с богатой историей, насчитывающей уже 70 лет, среди ее партнеров – ведущие мировые предприятия. Высокая надежность СК «Ингосстрах» подтверждена авторитетными рейтинговыми агентствами.

Независимо от того, является ли клиентом частное лицо или крупное учреждение, специалисты «Ингосстраха» внимательно относятся к каждому из них, помогают подобрать максимально выгодные условия страхования.