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Fitandlove: в Жуковке открылась новая йога-студия

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Бизнес — 28 Марта 2017, 18:11

В Жуковке теперь работает школа йоги и танцев Fitandlove, которая обучает так называемой antigravity yoga или аэро-йоге. Курс рассчитан на учеников разной степени подготовки. 

Аэро-йога сейчас — один из самых популярных видов фитнес-тренировок в мире. Она позволяет привести все мышцы в тонус, расслабить и растянуть позвоночник, отдаться ощущению полета, помогает привести тело в порядок, лучше чувствовать его.

Занятия проходят в специальных гамаках из натуральной плотной и прочной ткани, которые индивидуально подстраиваются под рост и выдерживают нагрузку до 110 кг. Сертифицированные преподаватели научат самым сложным асанам, которые на первый взгляд кажутся чем-то невероятным. Уже первое занятие принесет посетителям студии массу новых впечатлений.

Тем, кто хочет раскрыть внутреннюю сексуальность, женственность и развить пластичность, подойдет pole dance. Это акробатический вид танца с силовыми упражнениями, который позволит освоить красивые движения, пластику, прибавит уверенности в себе. Занятия проводят тренеры и хореографы с большим преподавательским стажем.


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«Научиться может каждый, вне зависимости от уровня подготовки. Для того, чтобы постоянно поддерживать себя в форме, необходим спорт. Гармония тела и духа дарит нам любовь, а работа над собой — счастье», — говорит руководитель студии Анастасия.

В студии также открыты другие прогрессивные направления: пилатес, stretching, fitness yoga, relax practice yoga, хатха-йога. После занятий #Fitandlove приглашает посетить массажный салон, в котором работают высококлассные массажисты. Справиться с внутренними проблемами поможет действующий на базе студии уникальный психологический клуб.

Двери #Fitandlove открыты не только для взрослых: студия приглашает малышей в специальные детские группы. Стоимость занятия в студии #Fitandlove — 1100 рублей при условии приобретения абонемента на 20 тренировок.


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Контакты студии:

+7 (969) 010-01-50
Рублево-Успенское шоссе, 123Б
3 этаж торгового центра
fitandlove@fitandlove.ru

FACEBOOK: https://www.facebook.com/fitandlove.ru/

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/fitandlove_yoga_dancing/



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