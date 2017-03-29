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Водная диета: особенности и преимущества
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Бизнес — 29 Марта 2017, 00:18
Водная диета — это способ снижения веса, основанный на корректировании питания и потреблении большого количества чистой воды. Специалисты утверждают, что чистая вода в большом количестве может быть очень полезной для людей с лишним весом. Она поможет вывести токсины и избавиться от килограммов.
Преимущества водной диеты
Питание с корректировкой количества жидкости имеет ряд полезных свойств. Среди них такие:
Также увеличение количества потребленной жидкости будет полезно тем, у кого работа связана со стрессом или физическими нагрузками.
Правила водной диеты
Для диеты стоит подобрать только чистую фильтрованную воду без газа. Нужно отказаться от минеральной и столовой воды. Но перегибать палку тоже не стоит. Дистиллированная вода не подходит для таких целей, поскольку в ней нет нужных микроорганизмов и минералов.
На первом этапе нужно рассчитывать необходимое количество жидкости таким способом: 1 литр на 30 кг веса. Через неделю можно изменить литраж. Свой точный вес умножают на 40. Полученное число — это необходимый объем в миллилитрах. К примеру, если вес составляет 80 килограмм, то 80*40 = 2800 мл/сутки. Также можно свой вес разделить на 20 и получить объем в литрах.
Во время диеты обязательно нужно измерять регулярно вес. Норму жидкости стоит пересчитывать в соответствии с этим значением. Избыток воды может привести к отечности. Также стоит ограничить потребление соли и соленых продуктов, так как они задерживают влагу в организме вместе со шлаками и токсинами.
И последнее — воду стоит пить порциями, первый раз — натощак, за полчаса до еды. Потом на протяжении дня каждый раз перед приемом пищи, за 20 минут. Таким образом аппетит снижается и размеры порций тоже. Также воду можно пить в любое время, когда возникает такая потребность.
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