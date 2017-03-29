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Водная диета: особенности и преимущества

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Бизнес — 29 Марта 2017, 00:18

Водная диета — это способ снижения веса, основанный на корректировании питания и потреблении большого количества чистой воды. Специалисты утверждают, что чистая вода в большом количестве может быть очень полезной для людей с лишним весом. Она поможет вывести токсины и избавиться от килограммов.


Преимущества водной диеты

Питание с корректировкой количества жидкости имеет ряд полезных свойств. Среди них такие:

  • Водная диета для похудения позволяет очистить организм. Вода выводит токсины, насыщает клетки, избавляет от шлаков.
  • Снижение массы тела. Такой способ питания позволяет избавиться от лишнего веса, не теряя жидкости. Поскольку в желудке будет вода, съесть много еды не получится, и аппетит будет значительно ниже.
  • Нормализация артериального давления, сбалансирование температуры организма, укрепление стенок сосудов.
  • Улучшение состояния кожи, волос и ногтей. Когда клетки насыщаются влагой, кожа выглядит намного здоровее, а волосы обретают блеск.
  • Омоложение организма и нормализация работы внутренних органов.

Также увеличение количества потребленной жидкости будет полезно тем, у кого работа связана со стрессом или физическими нагрузками.


Правила водной диеты

Для диеты стоит подобрать только чистую фильтрованную воду без газа. Нужно отказаться от минеральной и столовой воды. Но перегибать палку тоже не стоит. Дистиллированная вода не подходит для таких целей, поскольку в ней нет нужных микроорганизмов и минералов.

На первом этапе нужно рассчитывать необходимое количество жидкости таким способом: 1 литр на 30 кг веса. Через неделю можно изменить литраж. Свой точный вес умножают на 40. Полученное число — это необходимый объем в миллилитрах. К примеру, если вес составляет 80 килограмм, то 80*40 = 2800 мл/сутки. Также можно свой вес разделить на 20 и получить объем в литрах.

Во время диеты обязательно нужно измерять регулярно вес. Норму жидкости стоит пересчитывать в соответствии с этим значением. Избыток воды может привести к отечности. Также стоит ограничить потребление соли и соленых продуктов, так как они задерживают влагу в организме вместе со шлаками и токсинами.

И последнее — воду стоит пить порциями, первый раз — натощак, за полчаса до еды. Потом на протяжении дня каждый раз перед приемом пищи, за 20 минут. Таким образом аппетит снижается и размеры порций тоже. Также воду можно пить в любое время, когда возникает такая потребность.



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