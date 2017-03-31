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Что нужно знать о модульной мебели для кухни?
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Бизнес — 31 Марта 2017, 07:57
Делать ремонт – задача не из простых. Надо учесть множество нюансов: размер помещения, планировку, подключение коммуникаций, общую стилевую направленность и прочее. Для быстрого решения подобных вопросов существуют модульные кухни из массива дуба или других материалов. Они состоят из отдельных элементов, что в значительной степени упрощает установку и эксплуатацию.
Основные характеристики
Данные конструкции делают таким образом, чтобы все компоненты могли составлять друг с другом разные комбинации и при этом эффектно смотреться по отдельности. В магазинах предлагаются как целые комплекты, например, кухни ЗОВ, так и свободные наборы. Обычно они включают в себя пеналы, которые могут выступать в роли перегородок (зонирование пространства), регулируемую столешницу, навесные или напольные шкафчики. Кроме того, модули нередко делаются под заказ. Примечательно, что дизайнер, исходя из параметров помещения, сам продумывает размер, форму и функциональные возможности тех или иных элементов.
Что касается основы, лучше всего в эксплуатации проявляет себя твердая древесина (дуб, бук, мербау, клен, лиственница, вишня, береза, орех, ясень). Более дешевый вариант – ДСП. Это листовой композиционный материал, который сделан посредством горячего прессования древесной стружки, смешанной со связующим веществом. Фасады могут быть сделаны из МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности).
В качестве декора используются пластиковые, стеклянные или металлические детали, разнообразные пленки, подсветка.
Дизайнерские возможности
Модульная мебель может быть выполнена в любом стиле: кантри, прованс, лофт, эклектика, минимализм, шебби-шик и другие. С ее помощью легко экспериментировать, передвигая компоненты или добавляя новые. Такие конструкции позволяют рационально использовать пространство, наполняя комнату воздухом и естественным светом.
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