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Оксиметолон - рекордсмен в массонаборе
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Бизнес — 1 Апреля 2017, 22:14
Истинные ценители спортивного образа жизни давно уже поняли всю важность достижений фармакологии в спорте, ведь в последнее время ужесточились не только общие стандарты комиссий к атлету перед соревнованиями, но и требования спортсмена к самому себе.
Ныне каждый желает, чтобы его максимальные вклады в тренировки как можно сильнее сказывались на его физической форме. Оно и не странно, ведь профессионалы вдохновляют людей, которые смотрят соревнования по телевизору. Именно поэтому фармакология набирает обороты и не сдает своих позиций в жизни каждого спортсмена.
Одна из первостепенных целей спортсменов – набор качественной мышечной массы. Этот фактор важен не только для тяжелоатлетов, но и для представителей легкой атлетики, ведь мышечная масса дает больше возможностей для роста показателей выносливости и силы. Соответственно, требуются подходящие для этой цели препараты, такие как Оксиметолон.
Оксиметолон, подробнее о котором можно почитать по ссылке в интернете наиболее популярен именно среди тяжелоатлетов: за время своего существования этот препарат завоевал в их сердцах репутацию одного из безоговорочных лидеров среди доступных фармакологических средств, стимулирующих рост мышечной массы и силы. Всего за один курс этот синтетический анаболик позволяет достичь невероятных результатов.
В целом, Оксиметолон характеризуется такими положительными эффектами, как значительный прирост массы мышц, ростом силовых показателей. Кроме того, он стимулирует кроветворение, тем самым улучшая способность организма транспортировать кислород к мышцам, что значительно усиливает их эффективность и выносливость. Кроме того, в спортивной практике бывали случаи, когда прием данного анаболика устранял боли в суставах, что особенно ценится во время тяжелых тренировок.
Также Оксиметолон имеет и другую особенность: он снижает глобулин, который воздействует на некоторые гормоны, что значительно усиливает эффект других препаратов во время комбинированного курса. Однако он вызывает феномен отката, из-за которого после курса можно потерять большое количество массы, потому необходимо очень грамотно подойти к курсу и ПКТ.
Оксиметолон обладает массой побочных эффектов, таких как акне, облысение, задержка жидкости, головные боли, проблемы с артериальным давлением, гинекомастия и другими свойственные ААС побочками. Этим вызвана необходимость послекурсовой терапии и полного медицинского сопровождения на протяжении всего периода приема препарата.
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