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В компании Гектар появились новые услуги для благоустройства территории
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Бизнес — 3 Апреля 2017, 19:18
О расширении спектра услуг к новому сезону объявили в строительной компании «Гектар», работающей в отрасли благоустройства на территории Москвы и области. Отныне компания может также предложить заливку бетонной площадки для стоянки машины и придомовой отмостки, включая смету и проект.
«Гектар» выполняет широкий перечень услуг по обустройству дачи. В их числе:
·демонтаж старых построек, фундамента;
·строительство домов и дачных сооружений;
·ремонт и отделочные работы любой сложности;
·обновление кровли;
·вывоз строительного и садового мусора;
·ландшафтное проектирование;
·благоустройство и озеленение участка;
·проектирование и установка систем автоматического полива;
·уборка территории.
Компания «Гектар» занимается подготовкой бетонных фундаментов, укрепленных арматурой.
Компания предлагает выгодные условия и разумную ценовую политику, которая подойдет предприятиям и частным заказчикам. Фирма работает только на основании договора и утвержденной сметы, что гарантирует прозрачность и законность сотрудничества. Стоимость работ является фиксированной и не меняется в процессе их выполнения.
Команда «Гектара» приступает к заливке площадки для авто или реализации отмостки вокруг дома после внесения 50% предоплаты наличными или на банковский счет фирмы. В дальнейшем платежи осуществляются по факту подписания акта выполненных работ. Заказчики могут оговорить другой сценарий сотрудничества, а также рассчитывать на индивидуальные скидки при больших объемах работы или постоянных заказах.
Специалисты «Гектара» осуществляют поэтапный контроль, используют современное оборудование и качественные строительные материалы. Компания «Гектар» гарантирует высокую квалификацию сотрудников, ответственный подход и точное соблюдение оговоренных сроков.
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