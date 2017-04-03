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В компании Гектар появились новые услуги для благоустройства территории

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Бизнес — 3 Апреля 2017, 19:18

О расширении спектра услуг к новому сезону объявили в строительной компании «Гектар», работающей в отрасли благоустройства на территории Москвы и области. Отныне компания может также предложить заливку бетонной площадки для стоянки машины и придомовой отмостки, включая смету и проект.

«Гектар» выполняет широкий перечень услуг по обустройству дачи. В их числе:

·демонтаж старых построек, фундамента;

·строительство домов и дачных сооружений;

·ремонт и отделочные работы любой сложности;

·обновление кровли;

·вывоз строительного и садового мусора;

·ландшафтное проектирование;

·благоустройство и озеленение участка;

·проектирование и установка систем автоматического полива;

·уборка территории.

 

Компания «Гектар» занимается подготовкой бетонных фундаментов, укрепленных арматурой.

 

Компания предлагает выгодные условия и разумную ценовую политику, которая подойдет предприятиям и частным заказчикам. Фирма работает только на основании договора и утвержденной сметы, что гарантирует прозрачность и законность сотрудничества. Стоимость работ является фиксированной и не меняется в процессе их выполнения.

 

Команда «Гектара» приступает к заливке площадки для авто или реализации отмостки вокруг дома после внесения 50% предоплаты наличными или на банковский счет фирмы. В дальнейшем платежи осуществляются по факту подписания акта выполненных работ. Заказчики могут оговорить другой сценарий сотрудничества, а также рассчитывать на индивидуальные скидки при больших объемах работы или постоянных заказах.

 

Специалисты «Гектара» осуществляют поэтапный контроль, используют современное оборудование и качественные строительные материалы. Компания «Гектар» гарантирует высокую квалификацию сотрудников, ответственный подход и точное соблюдение оговоренных сроков.

 

О компании:
Компания «Гектар» начала работу в 2005 году. Предприятие обслуживает жителей Москвы и области. «Гектар» занимается озеленением участков, ландшафтным проектированием, постройкой и сносом домов, а также благоустройством территории.

 

Контактная информация:
Москва, Варшавское шоссе, 26
8 (495) 105-91-30
8 (985) 413-46-15
Viber и Telegram: 8 (985) 413-46-15
hectare2005@yandex.ru

 



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