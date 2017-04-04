Современная диагностика на страже здоровья матери и ребенка

С момента зачатия малыша и до его рождения проходит много времени. Каждый день в буквальном смысле определяет будущее ребенка. Для того чтобы оно было радужным, необходимо регулярно бывать в кабинете врача. Специалист определит объем необходимого вмешательства и целесообразность назначения тех или иных исследований.

Мамы должны следить за собственным здоровьем



В некоторых случаях будущей маме требуется провести дополнительное обследование. Допускается это в строго определенных случаях. Акцент делается на том, что потенциальная польза должна превышать вред. В противном случае, следует выбрать иной способ уточнить ранее сделанное предположение. Редко, но все-таки встречаются пациентки, которым необходимо сделать кольпоскопию для выявления возможных заболеваний в шейке матки.

Перед началом процедуры врач обязательно расскажет женщине о ее особенностях и о том, как необходимо подготовиться:

соблюдается менструальный цикл – на III день после его завершения;

наличие месячных сделает тест недостаточно информативным;

наличие даже незначительных следов кровотечения и следов овуляции делает процедуру бесполезной.

Немаловажную роль в процессе исследования играет подготовка будущих мам. В большей степени акцент делается на анализ показателей работы организма. Кольпоскопию можно сравнить с музыкантами в оркестре, которые должны подобрать нужную мелодию. Достаточно даже незначительной оплошности, чтобы результаты были не достоверны. Если сделать кольпоскопию нужно обязательно, обращаться нужно лишь к опытным врачам.

Значимые факторы риска

При первоначальном приеме врач-акушер расскажет о необходимости регулярного визита в лечебное учреждение. Частота подобных походов во многом зависит от клинической картины и результатов проведенных тестов. В рамках действующей нормативной базы, у врача есть несколько поводов забить тревогу:

обострение у роженицы хронических заболеваний;

интенсивный продолжающийся токсикоз;

наличие генетических патологий;

недостаточные санитарные условия в месте проживания;

наличие диагностированных ранее отклонений и прочее.

Комплексный подход к оценке состояния будущей мамы обеспечит спокойное течение беременности и рождение здорового малыша. О квалифицированном врачебном сопровождении необходимо задуматься до момента зачатия. Гинекологи не устают повторять, что здоровье малыша – результат продолжительной работы. Важно не только соблюдение здорового образа жизни мамой и папой, но и оперативность выявления возможных патологий.