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Современная диагностика на страже здоровья матери и ребенка
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Бизнес — 4 Апреля 2017, 22:46
С момента зачатия малыша и до его рождения проходит много времени. Каждый день в буквальном смысле определяет будущее ребенка. Для того чтобы оно было радужным, необходимо регулярно бывать в кабинете врача. Специалист определит объем необходимого вмешательства и целесообразность назначения тех или иных исследований.
Мамы должны следить за собственным здоровьем
Перед началом процедуры врач обязательно расскажет женщине о ее особенностях и о том, как необходимо подготовиться:
Немаловажную роль в процессе исследования играет подготовка будущих мам. В большей степени акцент делается на анализ показателей работы организма. Кольпоскопию можно сравнить с музыкантами в оркестре, которые должны подобрать нужную мелодию. Достаточно даже незначительной оплошности, чтобы результаты были не достоверны. Если сделать кольпоскопию нужно обязательно, обращаться нужно лишь к опытным врачам.
Значимые факторы риска
При первоначальном приеме врач-акушер расскажет о необходимости регулярного визита в лечебное учреждение. Частота подобных походов во многом зависит от клинической картины и результатов проведенных тестов. В рамках действующей нормативной базы, у врача есть несколько поводов забить тревогу:
Комплексный подход к оценке состояния будущей мамы обеспечит спокойное течение беременности и рождение здорового малыша. О квалифицированном врачебном сопровождении необходимо задуматься до момента зачатия. Гинекологи не устают повторять, что здоровье малыша – результат продолжительной работы. Важно не только соблюдение здорового образа жизни мамой и папой, но и оперативность выявления возможных патологий.
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