04
апреля 2017
вторник
 
Главная  /  Бизнес  /  Современная диагностика на страже здоровья матери и ребенка

Современная диагностика на страже здоровья матери и ребенка

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 4 Апреля 2017, 22:46

С момента зачатия малыша и до его рождения проходит много времени. Каждый день в буквальном смысле определяет будущее ребенка. Для того чтобы оно было радужным, необходимо регулярно бывать в кабинете врача. Специалист определит объем необходимого вмешательства и целесообразность назначения тех или иных исследований.

Мамы должны следить за собственным здоровьем


В некоторых случаях будущей маме требуется провести дополнительное обследование. Допускается это в строго определенных случаях. Акцент делается на том, что потенциальная польза должна превышать вред. В противном случае, следует выбрать иной способ уточнить ранее сделанное предположение. Редко, но все-таки встречаются пациентки, которым необходимо сделать кольпоскопию для выявления возможных заболеваний в шейке матки.

Перед началом процедуры врач обязательно расскажет женщине о ее особенностях и о том, как необходимо подготовиться:

  • соблюдается менструальный цикл – на III день после его завершения;
  • наличие месячных сделает тест недостаточно информативным;
  • наличие даже незначительных следов кровотечения и следов овуляции делает процедуру бесполезной.

Немаловажную роль в процессе исследования играет подготовка будущих мам. В большей степени акцент делается на анализ показателей работы организма. Кольпоскопию можно сравнить с музыкантами в оркестре, которые должны подобрать нужную мелодию. Достаточно даже незначительной оплошности, чтобы результаты были не достоверны. Если сделать кольпоскопию нужно обязательно, обращаться нужно лишь к опытным врачам.

Значимые факторы риска

При первоначальном приеме врач-акушер расскажет о необходимости регулярного визита в лечебное учреждение. Частота подобных походов во многом зависит от клинической картины и результатов проведенных тестов. В рамках действующей нормативной базы, у врача есть несколько поводов забить тревогу:

  • обострение у роженицы хронических заболеваний;
  • интенсивный продолжающийся токсикоз;
  • наличие генетических патологий;
  • недостаточные санитарные условия в месте проживания;
  • наличие диагностированных ранее отклонений и прочее.

Комплексный подход к оценке состояния будущей мамы обеспечит спокойное течение беременности и рождение здорового малыша. О квалифицированном врачебном сопровождении необходимо задуматься до момента зачатия. Гинекологи не устают повторять, что здоровье малыша – результат продолжительной работы. Важно не только соблюдение здорового образа жизни мамой и папой, но и оперативность выявления возможных патологий.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школьники  Щербинский вестник  экология  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода +2 +4
утром +5 +7 днем +10 +12
Котировки
USD ЦБ РФ 56,1396 0.1790
EUR ЦБ РФ 59,8953 0.0846

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Подарок