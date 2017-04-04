Особенности и преимущества соединительной арматуры из нержавеющей стали

Нержавеющая соединительная арматура - это один из важных компонентов, позволяющих осуществлять бесперебойную и длительную работу любой трубопроводной системы.

Почему отдается предпочтение именно изделиям из нержавейки?

Технические показатели конструкции непосредственно зависят от качества деталей, из которых она создана. Популярной и востребованной продукцией данного плана является нержавеющая соединительная арматура. Она обладает рядом уникальных характеристик и позволяет в активном режиме использовать механизм на протяжении длительного времени, гарантируя отличное качество работы.

Нержавеющая сталь – сплав, который содержит составные части хрома, азота, никелевых соединений, а также химических примесей. Этот состав обеспечивает высокий уровень пластичности и вязкости металла.

Преимуществами нержавеющей основы можно назвать такие качества, как прочность, износостойкость, способность хорошо формироваться, устойчивость к коррозии, возможность сварки, а также соответствие всем санитарным показателя и гигиеническим нормам. Период эксплуатации данного материала может достигать полувека вне зависимости от вида изделия. Кроме того, нержавейка на протяжении работы не утрачивает своих начальных свойств и не требует дополнительного ухода.

На сайте http://euroinox.ru/productsiya/soedinitelnaya-armatura имеется широкий ассортимент соединительной арматуры из нержавеющей стали. Фитинги предоставлены в широком диапазоне разновидностей. Это фильтры и фланцы, пробки и гайки, всевозможные патрубки и тройники, муфты и переходы, ниппели и клапана.

Преимущества использования соединительной нержавеющей арматуры

Все фитинги из нержавеющей стали имеют ряд преимуществ:

Длительность и долговечность срока эксплуатации.

Минимальные затраты средств и финансов.

Удобство эксплуатации.

Легкость в монтажных и демонтажных работах прибора.

Стойкость к агрессивному воздействию химических сред, физической нагрузке конструкции, к температурным перепадам, влажности и давлению.

Соединительные конструкции из нержавейки способны выстоять под воздействием процесса окисления, коррозии и окружающей среды.

Стойкость в случае гидравлического удара со стороны транспортируемого потока.

Нейтральные особенности нержавеющего материала распространены в пищевой, химической, фармацевтической промышленности. Кроме того, компоненты соединительной арматуры из нержавейки используются в атомной, тепловой и газовой индустрии, нефтеперерабатывающей промышленности и бытовых условиях.