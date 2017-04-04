04
апреля 2017
вторник
 
Главная  /  Бизнес  /  Особенности и преимущества соединительной арматуры из нержавеющей стали

Особенности и преимущества соединительной арматуры из нержавеющей стали

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 4 Апреля 2017, 22:49

Нержавеющая соединительная арматура - это один из важных компонентов, позволяющих осуществлять бесперебойную и длительную работу любой трубопроводной системы.

Почему отдается предпочтение именно изделиям из нержавейки?

Технические показатели конструкции непосредственно зависят от качества деталей, из которых она создана. Популярной и востребованной продукцией данного плана является нержавеющая соединительная арматура. Она обладает рядом уникальных характеристик и позволяет в активном режиме использовать механизм на протяжении длительного времени, гарантируя отличное качество работы.

Нержавеющая сталь – сплав, который содержит составные части хрома, азота, никелевых соединений, а также химических примесей. Этот состав обеспечивает высокий уровень пластичности и вязкости металла.

Преимуществами нержавеющей основы можно назвать такие качества, как прочность, износостойкость, способность хорошо формироваться, устойчивость к коррозии, возможность сварки, а также соответствие всем санитарным показателя и гигиеническим нормам. Период эксплуатации данного материала может достигать полувека вне зависимости от вида изделия. Кроме того, нержавейка на протяжении работы не утрачивает своих начальных свойств и не требует дополнительного ухода.

На сайте http://euroinox.ru/productsiya/soedinitelnaya-armatura имеется широкий ассортимент соединительной арматуры из нержавеющей стали. Фитинги предоставлены в широком диапазоне разновидностей. Это фильтры и фланцы, пробки и гайки, всевозможные патрубки и тройники, муфты и переходы, ниппели и клапана.

Преимущества использования соединительной нержавеющей арматуры

Все фитинги из нержавеющей стали имеют ряд преимуществ:

  • Длительность и долговечность срока эксплуатации.
  • Минимальные затраты средств и финансов.
  • Удобство эксплуатации.
  • Легкость в монтажных и демонтажных работах прибора.
  • Стойкость к агрессивному воздействию химических сред, физической нагрузке конструкции, к температурным перепадам, влажности и давлению.
  • Соединительные конструкции из нержавейки способны выстоять под воздействием процесса окисления, коррозии и окружающей среды.
  • Стойкость в случае гидравлического удара со стороны транспортируемого потока.

Нейтральные особенности нержавеющего материала распространены в пищевой, химической, фармацевтической промышленности. Кроме того, компоненты соединительной арматуры из нержавейки используются в атомной, тепловой и газовой индустрии, нефтеперерабатывающей промышленности и бытовых условиях.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школьники  Щербинский вестник  экология  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода +2 +4
утром +5 +7 днем +10 +12
Котировки
USD ЦБ РФ 56,1396 0.1790
EUR ЦБ РФ 59,8953 0.0846

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 
Подарок