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Особенности и преимущества соединительной арматуры из нержавеющей стали
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Бизнес — 4 Апреля 2017, 22:49
Нержавеющая соединительная арматура - это один из важных компонентов, позволяющих осуществлять бесперебойную и длительную работу любой трубопроводной системы.
Почему отдается предпочтение именно изделиям из нержавейки?
Технические показатели конструкции непосредственно зависят от качества деталей, из которых она создана. Популярной и востребованной продукцией данного плана является нержавеющая соединительная арматура. Она обладает рядом уникальных характеристик и позволяет в активном режиме использовать механизм на протяжении длительного времени, гарантируя отличное качество работы.
Нержавеющая сталь – сплав, который содержит составные части хрома, азота, никелевых соединений, а также химических примесей. Этот состав обеспечивает высокий уровень пластичности и вязкости металла.
Преимуществами нержавеющей основы можно назвать такие качества, как прочность, износостойкость, способность хорошо формироваться, устойчивость к коррозии, возможность сварки, а также соответствие всем санитарным показателя и гигиеническим нормам. Период эксплуатации данного материала может достигать полувека вне зависимости от вида изделия. Кроме того, нержавейка на протяжении работы не утрачивает своих начальных свойств и не требует дополнительного ухода.
На сайте http://euroinox.ru/productsiya/soedinitelnaya-armatura имеется широкий ассортимент соединительной арматуры из нержавеющей стали. Фитинги предоставлены в широком диапазоне разновидностей. Это фильтры и фланцы, пробки и гайки, всевозможные патрубки и тройники, муфты и переходы, ниппели и клапана.
Преимущества использования соединительной нержавеющей арматуры
Все фитинги из нержавеющей стали имеют ряд преимуществ:
Нейтральные особенности нержавеющего материала распространены в пищевой, химической, фармацевтической промышленности. Кроме того, компоненты соединительной арматуры из нержавейки используются в атомной, тепловой и газовой индустрии, нефтеперерабатывающей промышленности и бытовых условиях.
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