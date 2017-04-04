Приствольные решетки для деревьев – современный вариант благоустройства улиц

Растительность и зеленые насаждения, безусловно, можно назвать основным и необходимым элементом любой территории, будь это городская улица или городской парк или же частная придомовая территория. Однако на посадке деревьев обустройство и облагораживание территорий не заканчивается, так как за любыми насаждениями требуется уход, даже после того, как они станут «взрослыми» растениями. Лишь при обеспечении хорошего и тщательного ухода они будут нормально расти и развиваться. Особенно такой уход необходим для городской растительности, так как она больше всего подвержена повреждению. Например, когда насаждения располагаются близко от пешеходного перехода, вдоль аллеек городского парка, вдоль проезжей части города и т.д.

Высаживая деревья вдоль таких участков, они либо обкладываются вокруг ствола тротуарной плиткой или асфальтом, либо ограждают небольшую территорию вокруг ствола растения, оставляя открытый грунт. И тот, и другой вариант неправильный и неприемлемый для нормального роста и развития растений. Именно поэтому были созданы и стали широко популярными для благоустройства улиц, но при этом сохранения нормального развития растений приствольные решетки для деревьев.





Предназначение приствольных решеток

Как было сказано выше, основным назначением таких элементов благоустройства является обеспечение эстетичности улиц и нормального развития растений.

При этом приствольные решетки (www.gratepark.ru/catalog/pristvolnye_reshetki/) играют куда большую роль, например:

исключают образование ям от проседания земли после посадки, а также порчу земли вокруг насаждений;

обеспечивают непопадание мусора на землю вокруг растения;

создают естественную вентиляцию и позволяют обеспечить качественный полив растений, которым предстоит «жить» среди асфальта и тротуарной плитки;

позволяют существенно расширить пешеходную зону за счет экономичного использования пространства возле высаженных деревьев.





Из чего производятся приствольные решетки и их преимущества

Производятся такие элементы благоустройства улиц из металла. Это может быть чугун, сталь или алюминий. Также есть варианты производства из бетона.

Металлические конструкции преимущественно всегда оцинковывают и покрывают специальной порошковой краской. Это делает решетку не только эстетически привлекательной, так как она смотрится как дизайнерский декоративный элемент, но и для обеспечения ее износостойкости и долговечности.

Металлические решетки выдерживают огромнейшие нагрузки. И это основное их отличие от бетонных. Таким образом, даже если произойдет наезд автомобиля на такую решетку, она спокойно выдержит большую нагрузку.

Можно встретить на рынке и модульную приствольную решетку. Т.е. она выполнена не целостной конструкцией, а состоит из нескольких элементов, которые можно использовать в разных комбинациях. При этом создавая оригинальные и уникальные дизайнерские решения.

Такие решетки являются экологически чистыми, поэтому не нанесут вреда растению или окружающей среде. Монтируются достаточно легко и просто.

Таким образом, приствольная решетка для деревьев – это уникальный, многофункциональный дизайнерский элемент городских улиц и частных территорий, без которых создать ухоженность, красоту улицы очень затруднительно.



