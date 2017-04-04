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Правильно обеспечим авто энергией

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Бизнес — 4 Апреля 2017, 22:54

Одним из важнейших заменяемых узлов автомобиля является аккумулятор. Без него транспортное средство не заведётся. Неспроста одно из его официальных названий звучит как «стартерная батарея». Работает благодаря электролитной смеси. Самый распространённый сегодня вариант – свинцово-кислотный. По статистике, аккумуляторы для автомобиля служат около шести лет. В немалой степени этот срок зависит от интенсивности эксплуатации авто.

Впрочем, каждый водитель имеет шансы продлить время службы аккумулятора. Достаточно соблюдать условия технического обслуживания. Немаловажную роль в обеспечении длительной эксплуатации играет и правильный его выбор во время замены.

Разновидности

Аккумулятор (его ещё сокращенно называют АКБ) имеет множество типов. Например, обслуживаемый и необслуживаемый. Именно последний тип выбирается для легковых авто. Обслуживаемые аккумуляторы используются только на спецтранспорте, и это подразумевает присутствие обслуживающей бригады.

Проще всего подобрать аккумулятор по марке авто. Для этого необходимо учесть:

  • габариты машины;
  • мощность двигателя;
  • страну производства;
  • тип крепления АКБ по паспорту (если он присутствует).

Однозначного ответа на вопрос, какой аккумулятор лучше выбрать, не существует. Приоритетная торговая марка – тоже понятие относительное. Ключевыми являются технические характеристики машины.

Сделать правильный выбор поможет изучение паспорта автомобиля. Следует сопоставить его технические характеристики с возможностями АКБ. Если вы хоть и водите машину, но затрудняетесь сделать выбор, будучи не особо подкованными в специфических терминах – обратитесь к специалистам.

Технологические нюансы

При выборе аккумулятора для легкового автомобиля следует учитывать тип полярности. Она бывает прямой и обратной – это связано с положением клемм. Полярность отличается на европейских и азиатских авто. Место производства машины имеет значение и для диаметра клемм аккумулятора. Так, на азиатских автомобилях он гораздо тоньше, если сравнивать с европейскими. Обозначается TYPE 3, равняется 12,7 (клемма-плюс) и 11,7 (минус). У «европейцев» другие показатели. Обозначается Type-1. Диаметр – 19,5/17,9 мм. Преодолению подобного «географического барьера» помогут специальные переходники.

На легковом автомобиле стандартная номинальная мощность АКБ составляет 12 Вольт. Показатель характерен и для небольших грузовиков, микроавтобусов. Ёмкость аккумуляторов для легковых машин составляет не более 110 А/Ч. Если на ваше авто достаточно АКБ с минимальным её показателем – покупайте! АКБ с небольшой ёмкостью отлично себя показали на малогабаритных машинах. Чем она меньше, тем дешевле. Качество же работы зависит от состава электролитной смеси. А над её улучшением производители работают регулярно.

На цену влияют габариты, типоразмеры, сила пускового тока. Все они напрямую связаны с автомобилем. Чем выше цифры характеристики АКБ, тем мощнее машина, на которой она используется.

Источник:  сайт Zavodilov.ru



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