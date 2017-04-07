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Плюсы и минусы виниловых полов

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Бизнес — 7 Апреля 2017, 16:23

Впервые этот тип поверхностей был использован в начале прошлого столетия. Особенности этого напольного покрытия делают его популярным вариантом и сегодня. Конечно, есть у него и некоторые минусы. Преимущества винилового покрытия. Плюсов у винилового пола много. Они общеизвестны. -невосприимчивость к воде. Такое покрытие не пропускает влагу, что делает его идеальным вариантом для использования на кухне или ванне, либо в помещениях со схожими параметрами. -нетребовательность в уходе. Отличаются простотой эксплуатации. Сначала убираете загрязнения, а после можете проводить влажную уборку. -внешний вид. Оттенки напольного покрытия на Parket.Vtapkah.ru можно перечислять до бесконечности. Может комбинировать различные оттенки для того, чтобы получить неповторимое изображение. Самым популярным можно назвать винил печатного типа, который создает покрытие идентичное натуральным материалам. -качественность. Виниловое покрытие принято считать прочным. Оно отличается долговечностью и может использоваться в течение многих лет. Если покрытие установлено правильно, то это определит эксплуатационные качества пола. Виниловые плиты – это цельное покрытие, в котором все стороны покрыты цветом, они невосприимчивы к механическим повреждениям. У некоторых поверхностей прочность определяется качеством защитного слоя. Виниловые пластины на стекловолокне очень прочные. Вы должны знать, что если какая-то из деталей покрытия повреждается, то ее можно заменить. -простота установки. Отличается простотой монтажа. Однако поверхность обязательно должна быть сухой. Можно установить пол своими силами, но иногда не помещает помощь эксперта. -невысокая цена. Недорогие варианты обойдутся в 13 евро за метр. Стоимость определяет внешний вид и качество покрытия. -невосприимчивость к пятнам. Покрыты специальным слоем, защищающим пол от разных пятен. За материалом просто ухаживать. Композитные плиты такой защиты не имеют, поэтому быстро пачкаются. При необходимости их можно снять. -комфорт. Напольное покрытие очень мягкое и не холодное. Внешний слой этого покрытия очень гибкий. Ходить по виниловым полам – одно удовольствие. Минусы винилового покрытия. Самый главный недостаток – воздействие на окружающую среду. Материал очень быстро повреждается, если заранее не подготовить поверхность для работ. Поверхность должна быть чистой, иначе это может привести к повреждениям.

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