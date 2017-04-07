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Глобальная матрасная революция не за горами

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Бизнес — 7 Апреля 2017, 17:50

С начала массового производства ортопедических матрасов с независимым пружинным блоком в конце 90-х годов прошлого столетия на этом рынке больших прорывов не отмечалось. Производители, как правило, экспериментируют с количеством пружин на один квадратный метр, комбинацией различных наполнителей, материалами для чехлов. Аналитики известного интернет-магазина Матрас.ру утверждают, что в этом сегменте уже назрел серьёзный технологический прорыв, который будет связан с использованием «умной» электроники. 

В частности, возможно появление матрасов с подогревом и охлаждением, система управления которых может быть интегрирована с мобильными устройствами. Может быть, в ближайшем будущем матрас будет украшен встроенным аудио плейером с набором расслабляющих музыкальных композиций. Однозначно на конвейер станут матрасные блоки, оснащённые приспособлениями для активного массажа по типу массажных кресел. Не исключено, что такие платформы будут  снабжаться миниатюрными системами принудительной вентиляции, которые раз и навсегда решат проблему пылевых клещей. 

Стоит отметить, что одна инновационная модель недавно порадовала общественность недюжинным остроумием испанских разработчиков. Осенью 2016 года был презентован называемый «матрас верности», оснащённый датчиками, реагирующими на движения и нагрузки. Такой матрасный блок способен сообщить супругу или супруге не только о факте чрезмерного веса, но и о частоте колебаний и участках приложения массы. При этом  снимаемые параметры могут пересылаться на мобильный телефон, что значительно увеличивает ценность такого изобретения в глазах ревнивых супругов. 

Что касается наполнителей, то в этой области значительных изменений не предвидится. Элитные матрасы традиционно будут изготавливаться с использованием такого дорогого сырья как конский волос, морские водоросли, овечья шерсть, натуральный каучук. Для изделий попроще будут выбираться различные комбинации кокосового волокна, искусственного латекса, пенополиуретановых плит, термовойлока и поролона.  Так что основная ставка в прогнозах делается на электронно-механическое оснащение инфраструктуры матрасов будущего. 

Через несколько лет удалённая торговля станет доминирующим направлением, окончательно вытеснив привычные методы розничной торговли на задний план.  Так что основная конкурентная борьба между ведущими производителями и продавцами развернётся именно в виртуальном пространстве. 

Материал подготовлен на основе данных с сайтов http://www.matras.ru/ и http://spb.matras.ru/



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