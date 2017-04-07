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Известная матрасная фабрика отпразднует в этом году 12-летний юбилей

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Бизнес — 7 Апреля 2017, 22:52

Спальные принадлежности компании Промтекс Ориент сегодня уже не нуждаются в рекомендациях и навязчивой рекламе. За долгое время работы на российском матрасном рынке этот производитель сумел завоевать доверие самых взыскательных покупателей. В настоящий момент матрасная фабрика готовится отметить очередной юбилей новыми достижениями, динамично наращивая прямые и удалённые продажи в непростых экономических условиях. 

Только за прошлый год объём реализации вырос в 1,8 раза, а на рынок поступило около 10 новых моделей ортопедических и анатомических матрасов. Хитом сезона стала коллекция «Монолит Мемори», изготовленная с помощью инновационного материала этерлона, обладающего пространственной памятью. 

Во главе угла маркетинговой политики компания изначально поставила лояльные цены, высокое качество и чётко организованное обслуживание. Одновременно особое внимание уделялось и уделяется развитию региональной дилерской сети и торговле в интернете.  В результате сегодня любой желающий может выбрать подходящий матрас в одном из фирменных интернет-магазинов, сделать заказ в режиме онлайн и получить товар в течение 1-5 дней, считая с  момента оплаты заявки.  Такие удобства становятся решающим фактором в нарастающей конкурентной борьбе, наблюдаемой между десятком ведущих матрасных брендов страны. 

Компания готова рассмотреть заявки о сотрудничестве в форме франшизы, которое будет осуществляться в рамках комплексной помощи новым партнерам головного предприятия. Привлекательные предложения для потенциальных дилеров способны поддержать малый и средний бизнес в регионах, открывая новые рабочие места. При этом для старта собственного проекта, который станет частью узнаваемого раскрученного бренда,  понадобится минимум начальных вложений. А высокая популярность матрасов и других спальных принадлежностей этой торговой марки является гарантией быстрой окупаемости сделанных инвестиций. 

За 12 лет коммерческой эволюции фабрика Промтекс Ориент сумела вырасти из небольшого  цеха по производству матрасов в развитое производственно-торговое объединение, предлагающее покупателю широкую линейку товаров для сна и мебели для спальных комнат. Это знаковый игрок нацелен на дальнейшее доминирование в рыночной нише, основном на клиентоориентированной стратегии развития. 

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