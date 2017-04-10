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Пожарно-технические нормы
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Бизнес — 10 Апреля 2017, 20:27
Пожарно-технический минимум – это минимальное представление о правилах пожарной безопасности, которым должны быть наделены служащие всех компаний в нашей стране. Этот минимум повышает уровень профессионализма специалистов.
Пожарно-технические нормы – это определенный уровень знаний по пожарной безопасности сотрудников компаний. Все служащие на предприятиях должны быть проинструктированы о противопожарных нормах. Технические знания служащие получают при вступлении в должность. Удостоверение пожарно технический минимум подтверждает полученные знания. Лекции могут проводится как в определенное время, так и во время работы. Все зависит от обязанностей сотрудника.
Обычных служащих стараются научить, как спокойно покинуть помещение из любой части здания. Тщательно рассматривается план эвакуации. На предприятиях организуют учения, на которых отмечают точки вероятного возникновения пожароопасных ситуаций, движение огня. Все служащие должны иметь представление как использовать огнетушитель в такой ситуации.
Обычно иметь представление о нормах противопожарной безопасности должны сотрудники, отвечающие за пожарную безопасность в компании. Обучение проводится в компаниях, которые занимаются подготовкой специалистов технической направленности. К примеру, обучение может проходить в отделении службы МЧС.
После завершения занятий выдаются грамоты о прохождении курса. Тем, кто не отвечает за противопожарные нормы на предприятии, заниматься приходится без перерыва от основной работы. Минимальные знания служащие получают от специалиста, ответственного за пожарную безопасность.
Преподавать противопожарные нормы должен руководитель компании. Если компания маленькая. Он готовит план обучение, составляет списки. Если компания большая, то обучение проводит ответственный специалист. Так или иначе, но чтобы проводить обучение по пожарной безопасности, человек сам должен пройти курс соответствующий курс.
Технический минимум очень важен при приеме на работу, если должность как-то пересекается с пожарной безопасностью. Инструктаж о противопожарной безопасности должен проводится в компаниях ежегодно, если работа сотрудников пересекается с ней. Во всех других компаниях обучение проводится раз в три года. Полученные знания позволят служащим справится с первыми признаками пожара. При отсутствие элементарных знаний, может возникнуть паника.
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