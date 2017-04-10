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Правила выбора уличного освещения
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Бизнес — 10 Апреля 2017, 20:31
Прожекторы обычно используются для освещения строительных площадок. Время шло и владельцы загородных участков стали задействовать их для освещения своих территорий.
Перед тем, как купить прожектор, нужно понять, где он будет задействован. Это отразится на определении мощности оборудования, типе ламп. Обычно люди покупают прожекторы для уличного освещения в таких случаях: во время строительных работ, внесение изменений в ландшафтный дизайн.
Касательно стройки.. Прожектор должен выбираться с ярким освещением. Для декоративного освещения можно использовать RGB оборудование, что позволяет создать красивое освещение территории.
Далее. Нужно решить, какой источник света вы будете использовать. Сегодня в продаже имеются светодиодные, галогенные, натриевые прожекторы.
Светодиоды. Светодиодные прожекторы для уличного освещения - это самый инновационный тип осветительного оборудования.
Главные его плюсы:
-невысокий уровень потребления энергии
-долговечность
-использование при различных температурах
-неограниченный ресурс работы.
Единственный минус светодиодного освещения – высокая цена.
Галогенные. Не меньшим спросом пользуется и этот тип осветительного оборудования. Плюсы его состоят в невысокой цене и высокой передаче цвета. Касательно минусов. Это ограниченный ресурс работы и перегревание. Если есть возможность, то лучше купить светодиодный прожектор. Он очень быстро оправдает вложенные средства.
Металлогалогенные. В таких светильниках размещена газоразрядная лампа с высокой отдачей света. Свет обычно дают холодный. Можно использовать их на стройке. Плюсы таких прожекторов – в высоком качестве.
Натриевые. Для освещения дачных участков можно использовать и этот тип освещения. К минусам можно отнести слабую передачу цвета. Как правило, прожекторы устанавливают в качестве подсветки. Главный плюс таких прожекторов – многофункциональность.
Возвращаясь к светодиодам. Они хороши тем, что могут переживать любые вибрации. Кроме того, этот тип осветительного абсолютно безвреден для окружающих. Светодиоды способны вынести любые механические повреждения.
Чтобы определить мощность прожектора, нужно разобраться, где он будет использоваться, какую территорию будет освещать. Выбирать нужно исходя из имеющихся условий.
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