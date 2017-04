Робби Вильямс приезжает в Москву

Когда в 1990 году Роберт Питер Уильямс пришел на кастинг в новую «мальчуковую группу» Take That, мало кто мог предположить, что этого полноватого подростка станут называть Фрэнком Синатрой XXI века. Группа Take That была очень популярной для своего времени, а ее кавер-версия известной песни Bee Gees «How Deep is your Love» заняла высшие позиции в хит-парадах разных стран.

