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Робби Вильямс приезжает в Москву

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Бизнес — 11 Апреля 2017, 14:10


Робби Уильямс — Синатра 21 века

Когда в 1990 году Роберт Питер Уильямс пришел на кастинг в новую «мальчуковую группу» Take That, мало кто мог предположить, что этого полноватого подростка станут называть Фрэнком Синатрой XXI века. Группа Take That была очень популярной для своего времени, а ее кавер-версия известной песни Bee Gees «How Deep is your Love» заняла высшие позиции в хит-парадах разных стран.

Однако Робби уже тогда начал мечтать о сольной карьере, но осуществить это было не так-то просто, так как он был связан жесткими условиями контракта с молодежным коллективом. Стоит также отметить, что Робби, как и многие другие знаменитые исполнители, впал в зависимость от наркотиков и алкоголя. Этот период продолжался не очень долго, и певцу удалось победить свои пагубные пристрастия.

Начало сольной карьеры и концертная деятельность

В конце 90-х годов Робби Уильямс прочно утвердился на Олимпе современной музыки. Даже сегодня его хиты бьют все рекорды продаж, именно поэтому билеты на концерт Робби Уильямса 10 сентября в Москве в СК «Олимпийский» разлетаются как горячие пирожки. Что интересно, его творчество пользуется огромной популярностью в Европе, в родной Англии, в Латинской Америке и даже в Японии. А вот в США отношение к нему довольно холодное, ведь он смог продать здесь всего лишь 59 миллионов копий своих альбомов, что очень мало для звезды такого класса.

Тем не менее это не помешало ему скопить огромное состояние, а список его синглов навсегда вписан в историю поп-музыки:

  • Old before I die;
  • Supreme;
  • Sin Sin Sin;
  • Party Like a Russian и др.

На концерте в Москве Роберт обязательно исполнит все эти, и множество других своих песен. Уже сегодня вы можете заказать билеты по ценам от 300 рублей за места в отдаленных секторах, до 20-тысяч в VIP-зоне. Обязательно приходите, будет весело.

Слухи, связанные с певцом

В прессе часто появлялись слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации певца. Возможно, это было вызвано его образом, созданным в некоторых клипах. На самом деле все это клевета, так как еще в 2010 году он женился на американской актрисе Айде Филд, у них крепкая традиционная семья, в которой подрастает уже второй ребенок.

Если вы без ума от творчества этого исполнителя, лучший способ встретиться с легендой в живую — посетить концерт. К счастью, Робби часто приезжает в Россию, чтобы радовать поклонников старыми и новыми хитами.



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