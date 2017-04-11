Во многих промышленных сферах очень часто используются мотор-редукторы в качестве средства для преобразования электрической энергии в механическое действие. Несмотря на определённую сложность конструкции, такие агрегаты обладают довольно широким спектром применения и весомыми преимуществами перед раздельными механизмами.

Назначение, преимущества

Но не все знают, что такое мотор-редукторы и в чём их особенности. Из названия можно понять, что в состав входит двигатель, а также силовая передача, причём они объединены в единую конструкцию. Основной задачей мотор-редукторов становится повышение крутящего момента на выходном валу за счёт понижения скорости вращения входного.

Основными преимуществами этих агрегатов перед раздельной конструкцией (электродвигатель, редукторы – отдельные компоненты, взаимодействующие между собой) являются:

компактность. Соединение двух составляющих в единую конструкцию позволяет значительно уменьшить габаритные параметры силовой передачи с приводом;

простота монтажа. Нет надобности в использовании дополнительного соединения двигателя с редуктором;

сниженная металлоёмкость фундаментальной рамы. Компактная конструкция не требует сложного и массивного фундамента. Для вертикальных механизмов насадного типа рама вовсе не нужна;

универсальность. Использование разных типов силовых передач и электродвигателей любой мощности позволяет создавать агрегаты для самых разных областей.

Все эти особенности обеспечили широкую сферу применения таких изделий.

Виды и особенности

Различие между такими агрегатами сводится к типу применяемой силовой передачи. Главными считаются такие виды мотор-редукторов:

цилиндрические соосные;

червячные;

планетарные.

Также в определённых сферах можно встретить мотор-редукторы волнового и спироидных типов, а также механизмы специального назначения, имеющие конструктивные особенности и компоновку.

Изделия, в устройстве которых используется цилиндрическая силовая передача, являются одними из самых распространённых. Основные их достоинства сводятся к обеспечению высокого КПД, а также к возможности изменения передаточных чисел.

Червячные агрегаты способны обеспечить высокие передаточные числа на одной ступени. Помимо этого, они отличаются бесшумностью и плавностью работы, а также наличием эффекта самоторможения, что позволяет упростить конструкцию мотор-редуктора и не использовать тормозные устройства. Но в таких изделиях КПД значительно ниже, чем у первого варианта.

Планетарный тип отличается наивысшими показателями КПД, такие агрегаты очень надёжны и обладают значительным ресурсом.

Помимо применяемой силовой передачи, мотор-редукторы различаются по:

используемому электродвигателю (постоянного и переменного тока, синхронному, асинхронному);

количеству ступеней силовой передачи (1-, 2-, 3-, 4-ступенчатые);

наличию дополнительного оборудования (тормозной системы, панели управления и пр.);

расположению (горизонтальные и вертикальные).

В целом промышленностью выпускается очень большое количество всевозможных устройств этого типа с самыми разными эксплуатационными показателями и конструкционными особенностями.

Имеющиеся положительные качества обеспечивают широкое применение мотор-редукторов. Они используются в медицинской, автомобильной, металлургической, горнодобывающей, химической и прочих сферах. В общем, встретить такой агрегат можно практически везде.

Источник: сайт promxolding.ru