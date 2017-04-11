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Бизнес — 11 Апреля 2017, 14:18
Во многих промышленных сферах очень часто используются мотор-редукторы в качестве средства для преобразования электрической энергии в механическое действие. Несмотря на определённую сложность конструкции, такие агрегаты обладают довольно широким спектром применения и весомыми преимуществами перед раздельными механизмами.
Назначение, преимущества
Но не все знают, что такое мотор-редукторы и в чём их особенности. Из названия можно понять, что в состав входит двигатель, а также силовая передача, причём они объединены в единую конструкцию. Основной задачей мотор-редукторов становится повышение крутящего момента на выходном валу за счёт понижения скорости вращения входного.
Основными преимуществами этих агрегатов перед раздельной конструкцией (электродвигатель, редукторы – отдельные компоненты, взаимодействующие между собой) являются:
Все эти особенности обеспечили широкую сферу применения таких изделий.
Виды и особенности
Различие между такими агрегатами сводится к типу применяемой силовой передачи. Главными считаются такие виды мотор-редукторов:
Также в определённых сферах можно встретить мотор-редукторы волнового и спироидных типов, а также механизмы специального назначения, имеющие конструктивные особенности и компоновку.
Изделия, в устройстве которых используется цилиндрическая силовая передача, являются одними из самых распространённых. Основные их достоинства сводятся к обеспечению высокого КПД, а также к возможности изменения передаточных чисел.
Червячные агрегаты способны обеспечить высокие передаточные числа на одной ступени. Помимо этого, они отличаются бесшумностью и плавностью работы, а также наличием эффекта самоторможения, что позволяет упростить конструкцию мотор-редуктора и не использовать тормозные устройства. Но в таких изделиях КПД значительно ниже, чем у первого варианта.
Планетарный тип отличается наивысшими показателями КПД, такие агрегаты очень надёжны и обладают значительным ресурсом.
Помимо применяемой силовой передачи, мотор-редукторы различаются по:
В целом промышленностью выпускается очень большое количество всевозможных устройств этого типа с самыми разными эксплуатационными показателями и конструкционными особенностями.
Имеющиеся положительные качества обеспечивают широкое применение мотор-редукторов. Они используются в медицинской, автомобильной, металлургической, горнодобывающей, химической и прочих сферах. В общем, встретить такой агрегат можно практически везде.
Источник: сайт promxolding.ru
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