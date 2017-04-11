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Домашний баскетбол – развлечение и польза

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Бизнес — 11 Апреля 2017, 14:20

Хотите найти ребенку достойное развлечение и при этом обеспечить его полноценное развитие? Почему бы не устроить на приусадебном участке или даче небольшую баскетбольную площадку? Она придется по душе и большим и маленьким. К тому же, польза спорта для детей не вызывает сомнения, а все что нужно – это баскетбольный щит и небольшой участок земли.

Развитие и спорт

Если задаться вопросом, чем полезен баскетбол ребенку, то можно найти множество причин, среди них особенно актуальными будут такие факторы, как:

  • равномерная физическая нагрузка на все органы и системы в организме, что очень полезно для здоровья:
  • полноценный активный отдых, который стимулирует не только развитие тела, но и благотворно влияет на мозг;
  • возможность проводить время со сверстниками и родителям обеспечивает стабильность психики и способствует формированию коммуникативных способностей ребенка.

К сожалению, не всегда есть возможность отдать детей в спортивную секцию, но не стоит отчаиваться. Ведь можно сделать баскетбольную площадку рядом с домом или на даче. Не обязательно зацикливаться на большом игровом поле, которое используется для профессиональной игры, достаточно обустроить небольшой участок с одним баскетбольным щитом. Этот вариант часто показывают в американских фильмах, его используют и для активного отдыха и для тренировок.

Подготовка и обустройство

Перед тем как сделать баскетбольную площадку на даче или рядом с домом, необходимо выбрать подходящий участок земли. Он должен быть достаточно ровным, и располагаться вдали от водоемов и редких растений. Кроме того, не стоит обустраивать игровую площадку в низинах — после дождя она будет непригодной для игр.

В процессе подготовки поля, перед тем как установить баскетбольный щит:

  1. Убирают около 40 сантиметров почвы.
  2. Накрывают участок геотектсилем.
  3. Выкладывают обрешетку и покрывают ее песком, который трамбуется механическим методом, слой около 15 см.
  4. Участок несколько раз покрывается железобетоном: арматура +цементный раствор, заливать нужно частями, чтобы появилась небольшая деформация, она усилит сцепление бетона с последним слоем.
  5. Укладывается верхнее покрытие – это может быть бетонная стяжка или резиновое покрытие, исходя из возможностей.

Сам щит монтируют на железной сварной конструкции в виде буквы «Г». Ее следует хорошо закрепить в грунте. Если есть возможность, его крепят прямо к стене. В некоторых случаях приобретают полностью готовую конструкцию.

Источник: сайт babyactiv.ru



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