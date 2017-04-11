Какие виды кровотечений бывают и чем они отличаются друг от друга

Кровотечения определяют как истечение крови из поврежденного в результате различных внешних или внутренних воздействий сосуда. Если это внешнее кровотечение, его легко заметить и тогда помощь обычно оказывается своевременно, не позволяя пострадавшему потерять много крови. Совсем другое дело – это кровотечения внутренние, со скоплением крови в полостях тела, или маточные, ректальные, носовые. Нередко из причинами являются нарушения свертываемости крови и остановить их порой крайне сложно. А такая ситуация представляет собой угрозу для здоровья и жизни пациента.

Какие виды кровотечений бывают?

Исходя из того, какой тип сосуда повреждается, виды кровотечений разделяются на три типа. Это кровотечение из артерий, крупных сосудов, внутри которых кровь течет под определенным давлением, и повреждение которых грозит быстрой и выраженной кровопотерей. Также выделяют венозные кровотечения, это также достаточно крупные сосуды, но давление крови в них ниже, хотя потеря крови без своевременной остановки тоже может быть значительной. Также к этой классификации относится кровотечение из капилляров, поврежденных при травме или порезе. Давление внутри этих сосудов невысокое, а диаметр их невелик, кровь вытекает медленно и без напора, однако, во многом тяжесть такого кровотечения определяется обширностью повреждения и локализацией.

Могут быть и другие виды кровотечений, разделяемые по принципу видимости кровопотери. Это кровопотери наружного типа, они определяются, если кровь истекает на поверхности тела и визуально хорошо видна. При этом зрительно можно оценить степень кровопотери характер кровотечения. Есть также внутренние потери крови, при которых она из пораженных стенок сосудов выделяется в полости тела – грудную или область живота, полость черепа и другие. Определять характер такого кровотечения и степень кровопотери сложно, можно судить о тяжести по степени выраженности косвенных признаков кровотечения. Отдельным вариантом является также паренхиматозное кровотечение, это своего рода пропитывание кровью органов внутри тела при их повреждении.

Признаки кровотечения: что нужно знать

Выделяют как местные, так и общие признаки кровотечения, которые особенно актуальны для тех ситуаций, когда потеря крови скрыта от глаз внутри полостей. К общим и достаточно неспецифичным признакам можно отнести сильную слабость с сонливостью пациента и сильные головокружения, возникающие в силу острой гипоксии тканей и дефицита питания мозговой ткани в том числе. Кроме того, признаки кровотечения - это развитие бледности, выраженное сердцебиение и ощущение нехватки воздуха, жажда и холодный пот, одышка, уменьшение объема мочи вплоть до анурии.

На фоне потери крови происходит резкое снижение артериального давления, учащение пульса, который имеет слабое наполнение, а также постепенно нарушается сознание, вплоть до его потери.

Если это наружное повреждение, в месте поражения видно истечение алой крови фонтаном или упругой струей, если повреждена артерия, потоком темно-вишневой крови – если это вена, иди просачивание ярко красной крови на поверхность тканей при капиллярном.

Кровотечения из внутренних органов: признаки

Гораздо сложнее выявить признаки кровотечения из внутренних органов, даже если объем потерянной крови достаточно значительный. Так, при легочном кровотечении типичными будет кровохарканье, выделение обильной кровавой мокроты при кашле, пенистой и имеющий ярко-алый цвет. При желудочном кровотечении нередко формируется рвота «кофейной гущей», так как кровь сворачивается под действием соляной кислоты желудочного сока. Кишечное кровотечение может иметь вид как выделения черного стула и свернувшейся крови сгустками, так и выделения темной или алой крови, в зависимости от уровня повреждения. Кровотечения почечного происхождения или на уровне мочевого пузыря приводит к выделению мочи цвета «мясных помоев» с наличием сгустков и хлопьев красного цвета.