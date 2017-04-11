Пластиковые окна для комфортной жизни

Лучшим решением для остекления квартиры являются пластиковые окна, т к они очень надежны, обладают повышенными характеристиками по теплосбережению, красивы, неприхотливы в эксплуатации. Сейчас на рынке России присутствует огромное количество производителей профилей, а также переработчиков, которые занимаются одним делом – производят продукт под названием пластиковые окна.

Собственное, окно только на первый взгляд выглядит простой конструкцией, но по факту есть куча особенностей, которые нужно знать. Первая особенность – это рама окна. Пластик должен быть высококачественным, не слишком твердым (крошится) не слишком мягким (деформация). К примеру, концерн Века из Германии работает с поливинилхлоридом по своей формуле, отличается высочайшим уровнем безопасности и надежности.





Далее, на этапе переработки в профиль окна устанавливается металлический сердечник, называемый металлическим армированием. Толщина у различных производителей может варьироваться, но оптимальной толщиной можно считать 1-1,5 мм. Геометрия такого окна будет стабильной при перепадах температур, особенно в северных регионах нашей страны. Также створка с толстым стеклопакетом не даст прогиб под собственным весом. Это очень важно.

Важным элементом общей системы окна является стеклопакет, который, как правило, поставляется конечному заказчику двухкамерным не менее 24 мм толщиной. Двухкамерный стеклопакет – э то оптимальное решение, которое не даст остыть приоконной зоне, оптимально глушит внешние шумы с улицы или автострады. Есть всякие «примочки», например, энергосберегающее напыление на стекло, шумозащита, а также опция солнцезащиты. Все это нужно читывать, есть тот или иной показатель находится вне нормы в том районе, где вы проживаете. К примеру, если рядом шумная трасса с большим потоком автомобилей, то лучше позаботиться от шумозащитном стеклопакете. Если солнечная сторона улицы мешает вам просыпаться, выгорает мебель, в летнее время очень жарко – тогда стеклопакет с опцией «солнцезащита»

Что же такое пластиковые окна для комфортной жизни? Каждый человек сам отвечает на эти вопросы, тут нет единого мнения. Но базовыми ценностями нашего быта в доме являются: тепло, уют, комфорт и удобство. Все это должны обеспечивать оконные конструкции вне зависимости от марки профиля или производителя. Но это уже тема для другой статьи.