Неполный рабочий день и особенности его установления

Большинство предприятий устанавливает стандартное продолжение рабочего дня. Оно удобно не только для работодателей, но и сотрудников компаний, независимо от направленности их деятельности. Длительность трудового дня устанавливается нормами законодательных актов. Их изменение можно провести лишь при обоюдном согласии лиц, представляющих стороны рабочего договора. Увеличение длительности рабочего дня влечет за собой материальное возмещение полученных затрат или предоставление дополнительного отпуска.



Существует также возможность установить неполный рабочий день. Чтобы такое мероприятие было законным, требуется соблюдение нескольких правил. Под неполным отработанным временем подразумевается срок меньше сорока часов в трудовую неделю. Может изменяться не только количество ежедневно отработанного времени, но и количество выходных. Неполный и сокращенный трудовой день – это не идентичные понятия. Второй вариант трудовых обязательств распространяется на несовершеннолетних сотрудников, людей, работающих во вредных условиях, а также инвалидов 1 и 2 группы.



Сокращенная длительность рабочего времени отличается фиксированным характером. При этом заработная плата не отличается от суммы, которую получают люди при стандартной 40-часовой неделе. Длительность неполного трудового дня оговаривается между руководителем фирмы и ее сотрудниками. При оплате труда учитывается только время, фактически потраченное на выполнение трудовых обязанностей. В ТК РФ существуют положения, позволяющие работать по неполному рабочему дню любой категории сотрудников.



Работодателю запрещается отказывать женщинам в переддекретном периоде, родителям несовершеннолетних детей, лицам, оказывающим уход за нуждающимися в этом родственниками, аспирантам и некоторым другим категориям лиц, изъявившим желание работать по неполному времени. Достаточно часто в учреждениях принимаются на неполный рабочий день сотрудники, которым предстоит выполнить краткосрочную работу.



При зачислении в штат используются профстандарты, которые представляют собой характеристику квалификационных особенностей будущих работников. Они позволяют определить уровень подготовки кандидатов на занимаемую должность, необходимый для выполнения производственных задач. Понятие трудового стандарта было внесено в трудовое законодательство только в конце 2012 года. Описание требований к определенному виду специалистов отличается комплексным характером.

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость