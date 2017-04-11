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Неполный рабочий день и особенности его установления
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 11 Апреля 2017, 14:25
Большинство предприятий устанавливает стандартное продолжение рабочего дня. Оно удобно не только для работодателей, но и сотрудников компаний, независимо от направленности их деятельности. Длительность трудового дня устанавливается нормами законодательных актов. Их изменение можно провести лишь при обоюдном согласии лиц, представляющих стороны рабочего договора. Увеличение длительности рабочего дня влечет за собой материальное возмещение полученных затрат или предоставление дополнительного отпуска.
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