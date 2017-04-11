Как оплачивается больничный лист в 2017 году и какие изменения в сроках хранения документации?

Наступивший 2017 год ознаменовался существенными изменениями в бухгалтерском и налоговом учете. Претерпел изменения расчет отпусков, командировочных и больничных. Также установлены новые правила сроков хранения документации и т.д. Давайте рассмотрим, как оплачивается больничный лист в 2017 году.

Но в 2017 году произойдут существенные изменения в работе бухгалтерии, а для того, чтобы высчитать больничный, придется использовать больше отчетностей. В этом случае важно тщательно изучить новый законопроект. Если же не получается все сделать правильно, то стоит обратиться к специалистам. Они вам расскажут о всех тонкостях процесса или же возьмут оформление бумаг на себя, что более предпочтительно, так как экономится время.

Вне зависимости от полученной суммы доплата не должна превышать определенного лимита, устанавливаемого на каждый год отдельно, и 2017 - не исключение.

Страховой стаж работника организации нужен при расчете больничного для определения процента от суммы дневного заработка. Кроме расчета больничных, были внесены изменения и в сроки хранения документов в организациях.

Теперь этот период каждая организация будет устанавливать в своей учетной политике. Но он по-прежнему будет регламентироваться законом. Например: бухгалтерская отчетность – законом о бухучете, налоговая - налоговым кодексом и т.д.

Позволит узнать сроки хранения документов в организации в 2017 году таблица скачать которую можно на определенных доступных сайтах. Стоит сказать, что отсчет времени хранения начинается с 1-го января года, наступившего после того, в котором создан документ.

Однако не каждый документ подлежит такому отсчету. Например, для книги покупок/продаж и журнала полученных/выставленных счетов-фактур началом срока хранения будет считаться дата последней записи в них.

Если это «первичка», где указана стоимость амортизации имущества, то началом срока будет считаться завершение амортизационных начислений в налоговом учете.

Отметим, что каждый вид документов имеет свои определенные сроки, ознакомиться с которыми можно в упомянутой таблице. Однако в любом случае они должны быть соблюдены, ведь их несоответствие наказуемо законом. И это взыскание может существенно ударить по бюджету компании или фирмы. Так что на все это нужно обратить пристальное внимание, дабы не нарушить закон. Ведь это грозит штрафными санкциями.