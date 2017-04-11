вторник
|
Использование кодов для статистического и экономического анализа хозяйственной деятельности
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 11 Апреля 2017, 14:28
В целом ряде документов, используемых предприятиями различных типов, можно встретить коды ОКВЭД. Расшифровка аббревиатуры – общероссийский классификатор по видам экономической деятельности. Т.е. код несет определенную информацию о виде деятельности, которой занимается юридическое лицо. Использование его обязательно при формировании различных видов отчетов, поскольку они позволяют качественно вести статистический учет по видам деятельности, а также непосредственно при регистрации в ФНС.
У организации может быть несколько кодов ОКВЭД. Но только один из них обязательно фиксируется как основной, а остальные, как вспомогательные. Все коды указываются в Уставе юридического лица, а, значит, заняться их выбором и определением необходимо еще до регистрации организации.
Следует отметить, что ОКВЭД периодически корректируется и дополняется, поэтому очень важно руководствоваться последней его версией. Все изменения в классификаторе вносит налоговая служба, и предприниматели могут использовать коды оквэд на 2017 год с расшифровкой классификатор подразумевает определенную градацию. Цифры содержат информацию о:
Алгоритм подбора соответствующих кодов ОКВЭД на самом деле предельно прост:
Таким образом, код должен содержать не менее 4 цифр.
Еще один обязательный реквизит, используемый организациями всех типов – код бюджетной классификации (КБК). Он используется в платежках на перечисление различных платежей в бюджет страны, том числе налоговых. Код КБК представляет длинную цепочку чисел, которая обывателю покажется сложной и непонятной.
На самом деле каждое число в ней является шифром определенной группы бюджетных поступлений. По коду можно определить, откуда поступили платежи, каково их назначение и упрощается процедура их правильного учета и зачисления на соответствующие счета. КБК могут изменяться и корректироваться, поэтому этот вопрос необходимо строго отслеживать и уточнить, например, кбк усн доходы 2017 года. Это позволит избежать ошибок зачисления платежей. Такие ошибки потребуют времени для исправления и, к сожалению, могут стать причинами штрафов, если не будут своевременно выявлены. Поэтому следует быть предельно внимательным.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +16 +18
вечером +9 +11 ночью +3 +5
Котировки
Партнеры