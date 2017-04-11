Использование кодов для статистического и экономического анализа хозяйственной деятельности

В целом ряде документов, используемых предприятиями различных типов, можно встретить коды ОКВЭД. Расшифровка аббревиатуры – общероссийский классификатор по видам экономической деятельности. Т.е. код несет определенную информацию о виде деятельности, которой занимается юридическое лицо. Использование его обязательно при формировании различных видов отчетов, поскольку они позволяют качественно вести статистический учет по видам деятельности, а также непосредственно при регистрации в ФНС.

У организации может быть несколько кодов ОКВЭД. Но только один из них обязательно фиксируется как основной, а остальные, как вспомогательные. Все коды указываются в Уставе юридического лица, а, значит, заняться их выбором и определением необходимо еще до регистрации организации.

Следует отметить, что ОКВЭД периодически корректируется и дополняется, поэтому очень важно руководствоваться последней его версией. Все изменения в классификаторе вносит налоговая служба, и предприниматели могут использовать коды оквэд на 2017 год с расшифровкой классификатор подразумевает определенную градацию. Цифры содержат информацию о:

сфере деятельности;

особенностях предоставляемых услуг или производственной деятельности;

применяемых в производстве материалах и сырьевой базе.

Алгоритм подбора соответствующих кодов ОКВЭД на самом деле предельно прост:

следует определить отраслевую направленность своей организации;

в классификаторе выбрать нужный раздел – всего их 17 и каждый обозначен латинскими буквами;

далее уточняется подраздел в выбранном разделе;

в подразделе выбирается группа.

Таким образом, код должен содержать не менее 4 цифр.

Еще один обязательный реквизит, используемый организациями всех типов – код бюджетной классификации (КБК). Он используется в платежках на перечисление различных платежей в бюджет страны, том числе налоговых. Код КБК представляет длинную цепочку чисел, которая обывателю покажется сложной и непонятной.

На самом деле каждое число в ней является шифром определенной группы бюджетных поступлений. По коду можно определить, откуда поступили платежи, каково их назначение и упрощается процедура их правильного учета и зачисления на соответствующие счета. КБК могут изменяться и корректироваться, поэтому этот вопрос необходимо строго отслеживать и уточнить, например, кбк усн доходы 2017 года. Это позволит избежать ошибок зачисления платежей. Такие ошибки потребуют времени для исправления и, к сожалению, могут стать причинами штрафов, если не будут своевременно выявлены. Поэтому следует быть предельно внимательным.