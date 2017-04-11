Что учитывать при составлении искового заявления

К составлению исковых заявлений предъявляется много требований, которые в обязательном порядке необходимо соблюдать. Образец искового заявления поможет четко и без единой ошибки это сделать. Такие документы рассматриваются судами тех инстанций, которые указаны в них и соответствуют статусу ответчика или ответчиков, если их несколько. Сейчас образец искового заявления можно найти в Сети или попросить у юриста.

Во избежание ошибок нужно, чтобы специалист подготовил исковое заявление и провел всю судебную работу. Составляя данный документ, важно соблюдать некоторые нормы:

сделать анализ оспариваемого вопроса;

изложить четкие требования;

произвести расчеты, если имеются обязательства;

произвести расчет взыскиваемой суммы и судебных пошлин.

Юрист должен в обязательном порядке перед подачей иска убедиться в том, что не ведется досудебное разрешение предмета спора. Далее он должен заняться сбором необходимых документов, доказательств, свидетелей и прочих документов, которые прилагаются к исковому заявлению. Согласно требованиям, составляется иск. Копии искового заявления и другие в деле документы должны быть направлены ответчику и всем, кто имеет к этому отношение. После этого необходимо оплачивать госпошлину.

В случае удовлетворения искового требования истцу потребуется обращаться к судебным приставам. Судебные приставы в работе руководствуются следующими документами: Кодексы Гражданский и Административный, Конституция, Положения, федеральные законы и различные нормативные акты.

Эти документы наделяют приставов многими полномочиями. Когда имеется решение суда, тогда приставом заводится исполнительное дело. Об этом пристав должен в обязательном порядке известить должника путем почтового уведомления или в телефонном режиме. С момента, когда ответчик будет уведомлен, ему отводится пять дней, чтобы погасить задолженность.

Стоит отметить, что взыскание задолженности приставами с того момента, когда был получен исполнительный документ из суда, производится в течение двух месяцев. Не входит в этот срок принятие отсрочки, объявленный розыск должника, период продажи имущества, ожидания документов и прочие мероприятия. Если нет погашения задолженности в отведенный пятидневный срок, приставы имеют право обращаться к активам ответчика.

Автотранспортные средства, дачи, гаражи, офисы и прочее, что относят к движимому и недвижимому имуществу могут быть арестованы приставами. Счета в банке, вклады, инвестиционные фонды и другие финансы также подлежат аресту. Другое имущество, которое принадлежит ответчику, также может арестовываться для погашения задолженности.