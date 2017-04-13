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Какие межкомнатные двери популярны в Московской области?
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Бизнес — 13 Апреля 2017, 05:37
Межкомнатные двери – это очень важная часть интерьера, которая способна визуально изменить любое помещение. Именно поэтому достаточно важно подобрать дверь с определённым способом открывания. Этот выбор будет влиять на множество факторов. Именно поэтому владельцы магазинов собрали статистику по тому критерию, какие именно двери межкомнатные (перейти и посмотреть на них можно по ссылке) чаще покупают жители Московской области, чтобы клиентам было легче выбрать.
Самые популярные
Чаще всего владельцы домов и квартир покупали обычные распашные двери. Прежде всего, их больше всего на рынке. Они могут быть:
На это нужно обратить внимание при покупке. Ведь если дверь будет открываться не в ту сторону, которую предполагалось, то это может создать некоторые неудобства. В больших частных домах популярные двойные распашные межкомнатные двери. Но и входные двери таких типов тоже часто приобретают (вот url, чтобы посмотреть на варианты).
В последнее время становятся всё популярнее качающиеся двери. Их раньше часто заказывали в офисы, но теперь их устанавливают и в жилищах. Они могут открывать сразу в обе стороны, что и делает их максимально удобными. Но для них нужно достаточно много места, так что покупают их чаще в частные дома.
Достаточно часто жители Московской области покупают раздвижные двери. Больше всего они популярны у жителей маленьких квартир, так как не требуют много места. А в частных домах такие двери-купе встраиваются прямо в стены, в квартирах такое устроить сложнее.
Ну и неожиданным вариантом, который стал популярен только в последние годы – это двери-гармошка. Они отлично подойдут для маленьких домов и квартир, так как сохраняют площадь. Именно поэтому они становятся всё популярнее.
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