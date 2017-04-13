Какие межкомнатные двери популярны в Московской области?

Межкомнатные двери – это очень важная часть интерьера, которая способна визуально изменить любое помещение. Именно поэтому достаточно важно подобрать дверь с определённым способом открывания. Этот выбор будет влиять на множество факторов. Именно поэтому владельцы магазинов собрали статистику по тому критерию, какие именно двери межкомнатные (перейти и посмотреть на них можно по ссылке) чаще покупают жители Московской области, чтобы клиентам было легче выбрать.

Самые популярные

Чаще всего владельцы домов и квартир покупали обычные распашные двери. Прежде всего, их больше всего на рынке. Они могут быть:

«левыми»;

«правыми».

На это нужно обратить внимание при покупке. Ведь если дверь будет открываться не в ту сторону, которую предполагалось, то это может создать некоторые неудобства. В больших частных домах популярные двойные распашные межкомнатные двери. Но и входные двери таких типов тоже часто приобретают (вот url, чтобы посмотреть на варианты).

В последнее время становятся всё популярнее качающиеся двери. Их раньше часто заказывали в офисы, но теперь их устанавливают и в жилищах. Они могут открывать сразу в обе стороны, что и делает их максимально удобными. Но для них нужно достаточно много места, так что покупают их чаще в частные дома.

Достаточно часто жители Московской области покупают раздвижные двери. Больше всего они популярны у жителей маленьких квартир, так как не требуют много места. А в частных домах такие двери-купе встраиваются прямо в стены, в квартирах такое устроить сложнее.

Ну и неожиданным вариантом, который стал популярен только в последние годы – это двери-гармошка. Они отлично подойдут для маленьких домов и квартир, так как сохраняют площадь. Именно поэтому они становятся всё популярнее.