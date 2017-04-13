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Отделка интерьера деревом
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Бизнес — 13 Апреля 2017, 12:26
Оформление интерьера при помощи дерева – это идеальный вариант для декорирования помещений. Можно использовать дерево на разных поверхностях, акцентируя внимание на том, чем вы хотите. межкомнатные двери из массива дерева акцентируют внимание на изысканности помещения.
Особенности материала.
-экологичность. Дерево- это натуральный материал и ни коим образом не вредит человеку. Дерево создаст в помещении необходимый климат.
-привлекательный внешний вид. Текстура дерева неповторима, поэтому является идеальным украшением интерьера. Тонирование позволит придать дереву любой цвет. Если древесина непривлекательна, то можно ее закрасить.
-удобство использования. Можно остановить отдельные элементы собственноручно. Все, что для этого понадобится – это ножовка и шуруповерт.
Не забывайте, что при всех своих положительных качествах, дерево не любит влагу. Дерево нужно время от времени обрабатывать антисептиком, чтобы оно прослужило дольше.
Чаще всего отделке деревом подвергаются двери и стены.
Двери. Древесину чаще всего используют для оформления дверей. дубовые двери – это классика. Деревянная дверь – это гарантия надежности и качества. Для изготовления дверей используют различные сорта дерева, двери подвергаются разным способам обработки. Долговечность дверей зависит от использованного способа обработки и покрытия. Качественные изделия можно использовать в течении 30 лет. В случае повреждения двери очень быстро реставрируются.
Стены. Оформление интерьера может производится следующими способами:
-в загородных коттеджах можно встретить вагонку, имитацию бруса. Отделка производится на заранее подготовленной обрешетке.
-иногда используются панели с различными конфигурациями. Отличаются высокой стоимостью.
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