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Эффективная реклама

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 13 Апреля 2017, 16:03

Хорошая реклама играет не последнюю роль в развитии любой деятельности. Она используется для того, чтобы рассказать аудитории об изготавливаемой продукции, заинтересовать в покупке, сформировать доверие к компании.
Для того, чтобы реклама имела эффективный результат, нужно использовать все возможные варианты продвижения товаров, как это сделал Захар Смушкин. Но не у всех получается их использовать – в некоторых случаях бюджет компаний лимитирован.
Все, чем вы должны руководствоваться в данной ситуации, это опытом и знаниями специалистов в области рекламы.
Начиная рекламную кампанию, нужно помнить о следующем:
-в своих сообщениях будьте конкретны. Так вы сможете заинтересовать клиентов.
-отметьте причину, которая побудит покупателей к немедленной реакции.
-используйте качественные рекламные тексты.
В любой сфере будет эффективен определенный тип рекламы. Рассмотрим некоторые из них.
Пластиковые окна. Реклама будет направлена на то, чтобы обойти конкурента. Ваше предложение обязательно должно быть уникальным ввиду разнообразия идей на рынке услуг. Некоторую часть средств нужно будет выделить на «наружку» либо отказаться от нее совсем. Главный акцент сделайте на сообщениях в прессе и интернете. Чтобы реклама имела эффект, нужно сделать ее макет у специалиста. Все рекламные сообщения должны быть выдержаны в одном стиле. Обязательно укажите, какие услуги вы предлагаете, ваше сообщение должно вызывать доверие. Грамотно преподнесенная реклама позволит привлечь людей и превратить их в реальных покупателей. Особый акцент делайте не только на баннерах, но и статьях с подробным описанием предлагаемых товаров.
Строительство. Тут нужно использовать все возможности наружных рекламных сообщений. Откажитесь от рекламных сообщений на остановках. Строительство новых домов должно привлекать внимание, поэтому размещайте объявления на бигбордах, растяжках в большом количестве. Что касается рекламы в Сети. Задействуйте два способа. Контекстную рекламу. Она будет появляется в результатах поиска по запросам пользователей. Специальный маркетинг. На форумах нужно будет размещать позитивные отклики на продукцию вашей компании.
Одежда. Акцентируйте внимание на вежливом персонале. Для этого регулярно организуйте тренинги вежливости.

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