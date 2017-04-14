Жилой комплекс «Парнас» в Санкт-Петербурге - квартиры у метро "Парнас"

Концепция ЖК «Парнас» уводит нас вглубь веков. Как гласит древнегреческая легенда, именно на горе Парнас жил великий Аполлон, окруживший себя девятью музами, олицетворявшими все виды искусства.

Самые одаренные представители греческого бомонда собирались на горе в непреходящей атмосфере творчества и созидания. Комфортабельность, тонкое поэтическое настроение, гармония и умиротворение – вот отличительные черты современного жилого комплекса «Парнас».

Описание жилого комплекса "Парнас"

Архитектура жилого комплекса олицетворяет три великие музы – Поэзию, Театр, Науку. Симбиоз творческого и логического начала воплотился в трех жилых домах, отличающихся высокой технологичностью и эфемерностью архитектурного стиля. Проектировщики продумали каждую деталь интерьера и экстерьера зданий. Главные входы, элементы декора фасада и внутреннего убранства парадных, выдержанные в индивидуальном концептуальном ключе, являются посвящением каждой из муз.

Просторные светлые подъезды, решенные в пастельных тонах, поддерживают общую атмосферу легкости и непринужденности. Светлое, просторное пространство обволакивает уютом и непреходящим ощущением спокойствия.

«Парнас» возвышается на несколько метров над землей, благодаря продуманному конструктивному решению. Ниже находится просторная двухуровневая отапливаемая парковка. Жильцы дома могут быть уверены в безопасности своего автомобиля, для которого на стоянке предусмотрено отдельное место. Пункт охраны ограждает доступ к комплексу для нежелательных гостей.

Планировки квартир в жилом комплекса "Парнас"

В заботе о комфорте жильцов, проектировщики расположили жилое пространство на уровне третьего этажа. На первом и втором этажах откроются магазины, уютные кафе, аптечные пункты. Таким образом, обеспечивается шумоизоляция апартаментов, расположенных на нижнем этаже, создаются максимально комфортные условия для совершения покупок, не выходя из дома.

Просторные витражные окна открывают потрясающую перспективу на Шуваловский парк. Расположенный рядом с комплексом, парк предоставляет уникальную возможность совершать ежедневный моцион в тени вековых деревьев, почитать любимую книгу, расположившись на лавочке или прямо на зеленом газоне.

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Дворовая территория

Во дворе жилого комплекса «Парнас» устроены превосходные детские площадки. Созданы великолепные условия для увлекательного и безопасного времяпровождения маленьких жильцов на свежем воздухе. Жилой комплекс «Парнас» находится в благоприятной, с экологической точки зрения, части Санкт – Петербурга.

Экологичные материалы

Экологичность и безопасность лейтмотивом проходят через концепцию застройки. В процессе использовались материалы, абсолютно безопасные для здоровья и жизнедеятельности человека. Чистый воздух, близость зеленых ландшафтов Шуваловского парка, удачное расположение от шумных и пыльных автотранспортных траффиков, позволяют назвать «Парнас» оазисом комфорта, спокойствия и безмятежности.