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Натахтари на Маросейке: грузинское кафе в Москве

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Бизнес — 14 Апреля 2017, 11:14

Экстерьер

Кафе «Натахтари» относится к редкой категории точек общественного питания, нацеленное на привлечение клиентов национальной кухней. Попадая сюда, человек окунается в теплую гостеприимную обстановку.

Глаз порадуют нежные и светлые оттенки интерьера. Когда люди садятся за столики, на них зажигаются свечи, перенося их в атмосферу отдыха и релаксации. Это позволит просто окунется в мир путешествия. Тут с таким же удовольствием можно поседеть и днем. Просто для того, чтобы отведать ароматный чай, сделанный в лучших традициях, с румяным хачапуре.

Особенности кухни

Еду готовят настоящие повара из Грузии, которые смогут раскрыть все нюансы национальной кухни. Они предлагают интересные сочетания овощей, приправленные специальными травами и специями.

Повара предложат огромное число мясных изысков, готовящихся на открытых углях с максимальной передачей всех вкусовых качеств. Ну и конечно свежевыпеченный хлеб. Его достанут прямо из печи.

Подробнее с предложенными вариантами заказов можно ознакомиться, перейдя по ссылке https://tomesto.ru/moskva/places/natahtari-na-maroseyke. Придя сюда, сложно остановиться на каком-то одном виде еды, захочется попробовать все целиком и без остатка.

Здесь всегда многолюдно, поэтому чтобы быть уверенным в приятном вечере, лучше всего заказать стол на сайте tomesto.ru. Посетив «Натахтари» с уже имеющейся бронью спокойно насладиться окружающей атмосферой и приготовленной едой.

Меню помимо грузинского меню, предлагает европейские блюда. В состав барной карты входит наименование более 20 различных вин, собранных со всех уголков земли.

Особенности интерьера и расположения

Заведение подойдет как для романтического вечера, так и для празднования какого-то мероприятия большой компанией. Кафешка имеет в своем расположении 4 зала, 2 из них могут легко вместить 25 гостей. Любой сможет найти что-то на свой вкус, но голодным точно не останется.

Удобное месторасположение привлекает все больше новых посетителей, но и старые, полюбив местные блюда и напитки, не забывают его посещать.

Система скидок

Несомненным плюсом ресторанчика является распространенная система скидок и бонусов, которая очень актуальна в современном мире и в мегаполисе.

Летняя веранда

Есть в этом кафе небольшая особенность – летняя веранда рассчитана только на 6 столиков. Она находится в очень живописном месте с видом на переулок, где можно посидеть, предавшись своим мыслям.



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